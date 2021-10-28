В Беловежской пуще приступили к учету зубрят

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще начался осенний учет родившихся у зубров телят. Такая информация размещена на сайте национального парка, сообщает БЕЛТА.

С приходом осени огромные стада зубров начали выходить из леса на открытые участки и специально созданные для них кормовые поля. Это время лучшее для подсчета их малышей, считают зуброведы. Именно сейчас можно посчитать в стадах сеголетков.

По предварительным данным, уже учтено около 60 телят. Но это еще не окончательный результат, так как некоторые самки рожают зубрят в ноябре и декабре. На конец прошлого года было зарегистрировано 82 теленка.

"Зубрята-сеголетки очень игривые. Зачастую они собираются в одну группу, образуя своеобразный детский сад. Они отличаются по возрасту, так как первые малыши появляются на свет в апреле, большинство - в середине лета, а небольшое количество телят - поздней осенью или даже зимой", - отметил ведущий научный сотрудник национального парка Алексей Буневич.

Ежегодно в пуще проводится зимний учет взрослых зубров. Специалисты изучают следы животных, разбираются в хитросплетениях их дневных переходов, местах лежек. Визуальные учеты, когда зубры непосредственно в поле зрения, проводят на подкормочных площадках. Используются также данные фотоловушек, а в последние годы - и съемка с квадрокоптера.-0-