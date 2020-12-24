В Белыничах чествовали талантливую молодежь

24 декабря, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. В Белыничах сегодня чествовали талантливую молодежь района. Участниками праздничного мероприятия стали более 160 ребят - победители олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравить ребят с наступающими праздниками приехал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. "Не скрою, выходя на эту праздничную сцену, нельзя остаться равнодушным к той особой атмосфере, которая сегодня наполняет этот зал. Эту особую ауру создаете вы своими теплыми улыбками, искренними эмоциями, своей энергетикой, которая позволяет и нам взрослым, невзирая на все сложности уходящего високосного года, также почувствовать приближение новогодних торжеств, - отметил Андрей Кунцевич. - Эти поздравления вы заслужили своими успехами в учебе, творчестве и спорте. Но вы всегда должны помнить о том, что достижение желаемой цели возможно только через усилие, терпение и усердие. А еще необходимо всегда верить в себя, свою страну, помнить о своей малой родине - Белыничском крае. Поверьте, здесь вас всегда будут ждать и вам будут всегда рады".

Этот праздник стал одной из составляющих частей республиканской акции "Наши дети". "Уже не первый год по инициативе Президента Беларуси в преддверии Нового года и Рождества проходит замечательная акция "Наши дети". В этом году она охватит более 700 тыс. мальчишек и девчонок. Это такой своеобразный марафон добра, который позволяет всем нам почувствовать, увидеть и оценить по-настоящему человеческие ценности: любовь, соучастие, добросердечность и забота, - подчеркнул Андрей Кунцевич. - И сегодня, следуя принципу, что новый год нужно начинать с новых добрых дел, мне хотелось отметить учреждение, которое занимается особенными детьми - Белыничский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей с особенностями развития. Я хотел бы передать денежный сертификат на сумму Br10 тыс. И я надеюсь, что эти денежные средства помогут вам укрепить материально-техническую базу учреждения. Всех с наступающим Новым годом! Мира и добра в каждый дом".

Начальник отдела по образованию Белыничского райисполкома Жанна Звягина в своем поздравлении поблагодарила ребят за их успехи и старания. "Уже по доброй традиции на протяжении многих лет в канун Рождества и Нового года мы чествуем наших лучших ребят, которые благодаря своему каждодневному и кропотливому труду сделали еще один шаг к вершине успеха. Ребята, помните, что именно вы - будущее нашей страны, - отметила Жанна Звягина. - Ваши победы - это победы нашей родной Беларуси. И в знак благодарности за ваши высокие достижения райисполком подготовил для вас сладкие подарки. И пользуясь случаем, я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья. Пусть Новый год принесет вам много добрых перемен, мира и согласия. Пусть в каждом доме царит счастье, любовь и гармония. И пусть каждое ваше заветное желание обязательно исполнится в 2021 году".

Присоединился к поздравлениям и председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко. "Ребята, вы - наша гордость. Вы достигли значимых успехов по всем направлениям вашей жизни: в учебе, творчестве, спорте, различных олимпиадах. И ваши достижения прославляют не только наш Белыничский район, но и всю страну в целом. Поэтому в преддверии Нового года хотелось бы пожелать вам более значимых успехов в труде и учебе. Педагогам желаю найти новые таланты, чтобы и дальше вы прославляли наш район. Всем вам здоровья, счастья и успехов", - отметил Василий Захаренко.

Одним из приглашенных на районный праздник стал восьмиклассник Егор Рыбаков. В свои 13 лет он уже стал победителем международного конкурса пианистов. "Музыкой занимаюсь с 6 лет и в будущем хочу быть музыкантом. Я знаю, чтобы мечта сбылась нужно много работать, - рассказал мальчик. - В преддверии Нового года хочется пожелать всем здоровья, и чтобы в нашей стране люди жили мирно".

Для гостей и участников праздника подготовили насыщенную творческую программу "Фабрика Звезд" - на сцене выступали школьники со всего района. Присоединились к поздравлениям сказочные персонажи, клоуны, Дед Мороз и Снегурочка.-0-