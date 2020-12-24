В Белыничах чествовали талантливую молодежь

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 24 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:02 Житель Слуцка рассыпал на дороге саморезы и шурупы - его будут судить Происшествия
13:57 Минздрав запускает акцию "Новый год - домашний праздник" Общество
13:57 ФОТОФАКТ: Республиканская спартакиада по греко-римской борьбе прошла в Минске Спорт
13:53 Лидские пограничники перехватили беспилотник Происшествия
13:45 Призывы к вооруженному перевороту в Армении неприемлемы - омбудсмен В мире
13:38 Гомельчанин угрожал таксисту ножом Происшествия
13:37 Елки после новогодних праздников заберут из дворов Минска на переработку Регионы
13:32 В Киеве мужчина бросил взрывчатку в отделение банка В мире
13:32 В Свислочи сдали в эксплуатацию новую семиэтажку: большинство квартир для многодетных семей Регионы
13:27 Экономика Витебской области в этом году сработала эффективно - Шерстнев Регионы
13:17 Белорусский рубль на торгах 24 декабря ослаб к трем основным валютам Экономика
13:05 В Минске на пр. Машерова трамвай сошел с рейльс Происшествия
13:04 В Белыничах чествовали талантливую молодежь Регионы
12:58 Принятие в США законопроекта по Беларуси создает угрозу международной безопасности - Совет Республики Политика
12:52 Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы В мире
12:52 Браконьеры застрелили самку лося в Барановичском районе Происшествия
12:51 Профсоюзы проверили соблюдение температурного режима на рабочих местах в учреждениях здравоохранения Общество
12:35 В ЕАЭС временно упростят процедуры оценки соответствия продукции Экономика
12:27 Размещая паспортные данные в интернете, можно стать жертвой преступления - УВД Общество
12:19 Лукашенко: люди, дарящие доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации Президент
12:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 2358 Общество
12:05 Минтруда организовало новогодние праздники в детских домах-интернатах Общество
12:00 ЕАЭС выстоял в условиях пандемии - Малкина Экономика
11:53 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси в выходные Общество
11:48 В Армении полиция начала задерживать протестующих у здания правительства В мире
11:47 Студент БГУ стал серебряным призером Кубка мира по самбо Спорт
11:44 Общественное объединение "Мир без границ" отмечает 20-летие Общество
11:40 Новые дошкольные учреждения откроются в Минской области 30 декабря Регионы
11:37 Совет ЕЭК утвердил перечень молочной продукции для маркировки Экономика
11:33 Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 25 декабря Общество
Все новости
Все новости
Регионы
24 декабря 2020, 13:04

В Белыничах чествовали талантливую молодежь

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Лукашенко: люди, дарящие доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации
Минтруда организовало новогодние праздники в детских домах-интернатах

24 декабря, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. В Белыничах сегодня чествовали талантливую молодежь района. Участниками праздничного мероприятия стали более 160 ребят - победители олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравить ребят с наступающими праздниками приехал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. "Не скрою, выходя на эту праздничную сцену, нельзя остаться равнодушным к той особой атмосфере, которая сегодня наполняет этот зал. Эту особую ауру создаете вы своими теплыми улыбками, искренними эмоциями, своей энергетикой, которая позволяет и нам взрослым, невзирая на все сложности уходящего високосного года, также почувствовать приближение новогодних торжеств, - отметил Андрей Кунцевич. - Эти поздравления вы заслужили своими успехами в учебе, творчестве и спорте. Но вы всегда должны помнить о том, что достижение желаемой цели возможно только через усилие, терпение и усердие. А еще необходимо всегда верить в себя, свою страну, помнить о своей малой родине - Белыничском крае. Поверьте, здесь вас всегда будут ждать и вам будут всегда рады".

Этот праздник стал одной из составляющих частей республиканской акции "Наши дети". "Уже не первый год по инициативе Президента Беларуси в преддверии Нового года и Рождества проходит замечательная акция "Наши дети". В этом году она охватит более 700 тыс. мальчишек и девчонок. Это такой своеобразный марафон добра, который позволяет всем нам почувствовать, увидеть и оценить по-настоящему человеческие ценности: любовь, соучастие, добросердечность и забота, - подчеркнул Андрей Кунцевич. - И сегодня, следуя принципу, что новый год нужно начинать с новых добрых дел, мне хотелось отметить учреждение, которое занимается особенными детьми - Белыничский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей с особенностями развития. Я хотел бы передать денежный сертификат на сумму Br10 тыс. И я надеюсь, что эти денежные средства помогут вам укрепить материально-техническую базу учреждения. Всех с наступающим Новым годом! Мира и добра в каждый дом".

Начальник отдела по образованию Белыничского райисполкома Жанна Звягина в своем поздравлении поблагодарила ребят за их успехи и старания. "Уже по доброй традиции на протяжении многих лет в канун Рождества и Нового года мы чествуем наших лучших ребят, которые благодаря своему каждодневному и кропотливому труду сделали еще один шаг к вершине успеха. Ребята, помните, что именно вы - будущее нашей страны, - отметила Жанна Звягина. - Ваши победы - это победы нашей родной Беларуси. И в знак благодарности за ваши высокие достижения райисполком подготовил для вас сладкие подарки. И пользуясь случаем, я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья. Пусть Новый год принесет вам много добрых перемен, мира и согласия. Пусть в каждом доме царит счастье, любовь и гармония. И пусть каждое ваше заветное желание обязательно исполнится в 2021 году".

Присоединился к поздравлениям и председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко. "Ребята, вы - наша гордость. Вы достигли значимых успехов по всем направлениям вашей жизни: в учебе, творчестве, спорте, различных олимпиадах. И ваши достижения прославляют не только наш Белыничский район, но и всю страну в целом. Поэтому в преддверии Нового года хотелось бы пожелать вам более значимых успехов в труде и учебе. Педагогам желаю найти новые таланты, чтобы и дальше вы прославляли наш район. Всем вам здоровья, счастья и успехов", - отметил Василий Захаренко.

Одним из приглашенных на районный праздник стал восьмиклассник Егор Рыбаков. В свои 13 лет он уже стал победителем международного конкурса пианистов. "Музыкой занимаюсь с 6 лет и в будущем хочу быть музыкантом. Я знаю, чтобы мечта сбылась нужно много работать, - рассказал мальчик. - В преддверии Нового года хочется пожелать всем здоровья, и чтобы в нашей стране люди жили мирно".

Для гостей и участников праздника подготовили насыщенную творческую программу "Фабрика Звезд" - на сцене выступали школьники со всего района. Присоединились к поздравлениям сказочные персонажи, клоуны, Дед Мороз и Снегурочка.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Белыничи
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Елки после новогодних праздников заберут из дворов Минска на переработку
Фото из архива В Свислочи сдали в эксплуатацию новую семиэтажку: большинство квартир для многодетных семей
Фото из архива Экономика Витебской области в этом году сработала эффективно - Шерстнев
Фото из архива Новые дошкольные учреждения откроются в Минской области 30 декабря
Фото из архива ГАИ Гродненской области усилит контроль за нетрезвыми водителями
Фото из архива Около 90 новогодних деревьев подарили лесхозы учреждениям образования Могилевской области
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: люди, дарящие доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации
Минтруда разъяснило изменения в оплате труда бюджетников в новом году
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 2358
С Рождеством и с Новым годом! И с новой квартирой на лучших условиях праздничной Акции!
Топ-новости
ЕАЭС выстоял в условиях пандемии - Малкина
Минфин предлагает обсудить изменения в закон о рынке ценных бумаг
Минздрав запускает акцию "Новый год - домашний праздник"
Размещая паспортные данные в интернете, можно стать жертвой преступления - УВД
Конкурс "Человек Дела – 2020"
В Белыничах чествовали талантливую молодежь
Принятие в США законопроекта по Беларуси создает угрозу международной безопасности - Совет Республики
Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 25 декабря
Более 90% нарушений в сфере трудовых отношений оперативно устранены по требованию профсоюзов
Петровский: государство является гарантом религиозного мира и сотрудничества
Елки после новогодних праздников заберут из дворов Минска на переработку
Белорусский рубль на торгах 24 декабря ослаб к трем основным валютам
Экономика Витебской области в этом году сработала эффективно - Шерстнев
"Белавиа" получила первый самолет нового поколения Embraer E195-E2
Новые дошкольные учреждения откроются в Минской области 30 декабря
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.