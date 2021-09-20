В Белыничском районе школьники помогают в уборке урожая яблок

20 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района школьники помогают в уборке урожая яблок. За смену ребята убирают около 12 т фруктов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя СПК Михаил Скусов.

Как отметил Михаил Скусов, помощь школьников в уборке яблок здесь уже стала традицией. "Во время сбора урожая с нами работают школьники с момента создания сада - уже более 10 лет, - отметил он. - За свою работу ребята получают заработную плату. Это тоже определенный стимул. Кроме того, наше предприятие в течение года обеспечивает школьников полезными фруктами".

Площадь фруктового сада в СПК занимает 70 га, здесь выращивают 6 сортов яблок белорусской селекции. В работе помогают школьники Вишовской средней школы - ежедневно это 35-40 человек. Ребята собирают опавшие плоды, которые отправляют на переработку. А тем, кто постарше, доверяют снимать яблоки с деревьев.

"Мы никогда никого не принуждаем к такому труду - наши ребята сами записываются. Сверяем расписание, получаем разрешение от родителей - и дети после школы отправляются в сад. Их забирает автобус хозяйства, сопровождают учителя, - рассказала директор Вишовской средней школы Екатерина Зайцева. - К работам привлекаем подростков с 14 лет, кроме выпускных классов. В этом году ребята из 11-го класса всего раз съездили на уборку урожая".

По словам директора учреждения образования, в школе всегда много внимания уделяли трудовому воспитанию. "Наверное, поэтому 90% сотрудников СПК "Колхоз "Родина" - это выпускники нашей школы. Ребята не боятся работы. С начальной школы мы закрепляем за каждым классом участок на территории СШ - дети помогают поддерживать порядок, ухаживают за клумбами, а по осени помогают в уборке листьев, - поделилась директор. - У школьников есть возможность заработать себе копеечку на карманные расходы - это хороший стимул. Кроме того, для школы такое сотрудничество тоже большой плюс - на наших столах всегда есть свежие и полезные фрукты".

В СПК "Колхоз "Родина" в этом году планируют заложить на хранение около 260 т яблок.-0-