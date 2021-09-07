В Березовском районе провели раскопки ранее неизвестного захоронения времен войны

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе провели раскопки ранее неизвестного места захоронения мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Раскопки в деревне Шилин провели во время расследования уголовного дела о геноциде. Из земли поисковики извлекли костные останки четырех человек и боеприпасы. Будут проведены экспертизы, которые установят причину смерти, возраст людей и обстоятельства их гибели.

По словам свидетелей, в районе деревни Шилин фашисты расстреляли мирных жителей, подозревая их в связи с партизанами.

"Прокуратура Брестской области изучила сотни архивных документов, допросила более 1,4 тыс. человек, из них 918 - узников. Всего в регионе найдено 18 ранее неизвестных мест захоронений мирного населения и проведены их осмотры. В 16 таких местах предстоит выполнить поисковые работы, - сообщили в прокуратуре. - Обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты убийств и зверского отношения к белорусам продолжают поступать в органы прокуратуры".-0-