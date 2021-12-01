В БГУ китайские студенты получили дипломы о прохождении магистратуры по юриспруденции

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете состоялся первый выпуск англоязычной магистратуры по специальности "юриспруденция". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе
Дипломы об успешном окончании получили 23 гражданина Китая. Торжественное вручение состоялось сегодня на юридическом факультете БГУ.
Свои поздравления магистрантам направил проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев. Он подчеркнул символичность события, которое проходит в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений Беларуси и Китая. Проректор также выразил надежду, что высококвалифицированные специалисты смогут вывести сотрудничество двух стран на качественно новый уровень.
В своем напутственном слове декан Андрей Шидловский выразил уверенность, что факультет будет гордиться карьерными достижениями своих выпускников на международной арене.
В течение года магистранты проходили обучение по специальности "юриспруденция" профилизации "международное коммерческое право". Учебная программа включала изучение права электронной коммерции и Всемирной торговой организации, цифровой экономики, маркетинга финансовых услуг, венчурного бизнеса.
Итогом обучения стала защита магистерских диссертаций. Они были посвящены политике международного сотрудничества между КНР и Беларусью в экономической сфере, торговому сотрудничеству двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь", проблемам развития международного права, правовому регулированию научно-технического финансирования и его влиянию на научно-технические инновации Китая. Все обучающиеся получили высокий балл.
Выпускники программы продолжат свою профессиональную деятельность в государственных органах и сфере частного бизнеса в своей стране. Некоторые специалисты заинтересованы в сотрудничестве с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень".
В настоящее время на юридическом факультете по данной программе проходят обучение еще 42 магистранта из КНР.-0-