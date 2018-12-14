В БГУ улучшают систему питания: стоимость обеда снижена, с января в меню появятся фрукты

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы улучшения качества питания и условий обслуживания в Белорусском государственном университете были обсуждены во время круглого стола с участием проректора БГУ по воспитательной работе и социальным вопросам Ивана Янушевича, директора комбината общественного питания БГУ Марины Глушаковой и членов общественной комиссии по контролю за качеством питания вуза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Были приведены результаты мониторинга мнений студентов о работе объектов питания, столовых, буфетов, киосков, кафетериев. Оценивались ассортимент меню, ценовой и качественный показатель блюд, столовые приборы, посуда, порции, работа персонала, культура обслуживания, график работы, интерьер и др.

Проанализировав результаты мониторинга, участники круглого стола приняли ряд решений. Так, с января 2019 года в буфетах биологического и исторического факультетов в ассортиментный перечень будут введены супы, на всех объектах питания БГУ в меню появятся фрукты, в тестовом режиме в некоторых столовых и кафе продлят режим работы, отметили в пресс-службе. Также в некоторых пунктах питания рассматривается возможность увеличения количества персонала, расширения ассортимента хлебобулочных изделий, а в буфете на филологическом факультете изменение интерьера.

"Многие предложения студентов и сотрудников БГУ в настоящее время уже реализованы. Например, изменен ассортимент по многим позициям, средняя стоимость комплексного обеда снижена до Br2. На стадии внедрения находятся проекты "Суши-бар", "Блюда дня", "Раз в сутки - суп должен быть в желудке" и др. Практика мониторинга общественного мнения по качеству питания и условий обслуживания в БГУ будет продолжена. Это позволит улучшить систему питания в университете, учесть и удовлетворить все пожелания и идеи обучающихся и сотрудников вуза", - подчеркнули в вузе.-0-