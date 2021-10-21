21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В бюджет Гродненской области в январе - сентябре поступило более Br2,3 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.
В консолидированный бюджет области поступило более Br2,3 млрд (план выполнен на 103%), в том числе в республиканский бюджет - Br1 млрд, в местные бюджеты - около Br1,3 млрд.
Бюджет Гродненской области пополняли 15,8 тыс. организаций, 28,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и почти 393 тыс. физических лиц.
"Основной объем доходов консолидированного бюджета - более 96% - сформирован за счет поступлений от организаций. Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере Br47,9 млн (2,1% от всех поступлений), физическими лицами внесено Br39,6 млн (1,7%)", - рассказали в инспекции МНС по Гродненской области.
Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы (34,4%), подоходный налог (21,1%) и налог на добавленную стоимость (15,9%).-0-