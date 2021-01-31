В бюджете Минска на этот год предусмотрен Br1 млн для развития предпринимательства

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бюджете города Минска на этот год предусмотрен Br1 млн для предоставления субсидий предпринимателям, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
По словам заместителя председателя Мингорисполкома Юрия Трущенко, город, как и прежде, будет предоставлять субъектам хозяйствования на конкурсной основе субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами и части расходов на выплату лизинговых платежей. В прошлом году этой формой господдержки воспользовались 35 субъектов хозяйствования.
С условиями для получения субсидий на конкурсной основе можно ознакомиться на информационном ресурсе "Бизнес-портал Минска".
Без конкурса субсидии на возмещение части расходов предоставляются при проведении выставочно-ярмарочных мероприятий.-0-