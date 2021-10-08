В Бобруйском районе празднуют "Дажынкі"

8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе сегодня празднуют "Дажынкі". Районный фестиваль-ярмарка тружеников села организован в агрогородке Ковали, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Бобруйском райисполкоме.

Мероприятие, на котором традиционно подводятся итоги уборочной страды, соберет руководителей и работников сельскохозяйственных организаций. Официальная часть начнется с праздничного шествия участников фестиваля. После торжественного открытия состоится церемония награждения передовиков районного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур "Ганарыцца вамі сёння ўся краіна". Ее продолжит праздничный концерт творческих коллективов Бобруйска и Бобруйского района "Хлебам і песняй славім свой край".

На протяжении всего праздника в агрогородке будут работать фестивальные площадки. Например, гости и участники "Дажынак" смогут посетить выставку мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленников, поучаствовать в тематических мастер-классах. На территории музейно-этнографической выставки под открытым небом им продемонстрируют технологический процесс изготовления хлеба по старинным рецептам.

Также в программе фестиваля - тематические подворья организаций Бобруйского района "Дажыначны кірмаш", библио-кафе "Что за чудо этот овощ!", различные выставки с дегустацией "Дары зямелькі беларускай", "Чароўная магія меду", "У гародзе свята - усяго багата", "Дары лесов Бобруйского района". Свою продукцию на фестивале-ярмарке покупателям предложат бобруйские предприятия и индивидуальные предприниматели.

Работа тематических площадок клубных учреждений района будет представлена в форме праздников даров земли белорусской: "Гарбузны рай", "Агурковая слабада", "Бульбяная слабада", "Багач гародніны", "Дзіўная садавіна". Можно будет увидеть также вернисаж художественных работ учащихся детской школы искусств, учреждений образования района и самодеятельных художников. Первичная организация БРСМ приглашает посетить площадку "Беларусь - страна народнага адзiнства".

Для детей на фестивале подготовлены конкурсные и спортивные мероприятия, игровые программы "Дажыначныя забавы", катание на пони, работа аттракционов, продажа игрушек и сувениров. Завершится районный фестиваль тружеников села праздничной дискотекой "Осенний вернисаж".-0-