В больницах Минской области более 95% заболевших COVID-19 непривиты

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больницах Минской области с 21 сентября по 11 октября текущего года с COVID-19 находилось только 4,3% пациента с законченным курсом вакцинации против 95,7% непривитых, сообщила БЕЛТА заместитель главного врача ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина Миланович.

"Активность населения Минской области в отношении вакцинации против коронавирусной инфекции в последнее время заметно возросла. Многие осознали, что иммунизация позволяет сохранить жизнь и существенно снизить вероятность осложнений. Статистика тоже на стороне людей, выбравших путь профилактики. За период с 21 сентября по 11 октября на больничной койке с COVID-19 оказалось только 4,3% пациента с законченным курсом вакцинации, остальные 95,7% - непривиты", - рассказала Ирина Миланович.

Первой дозой вакцины от коронавируса в столичном регионе привиты 333 413 человек, из них 199 125 завершили полный курс вакцинации. По охвату иммунизацией лидируют Несвижский, Столбцовский и Стародорожский районы, где привиты более 30% жителей. В Вилейском, Дзержинском, Клецком, Копыльском, Крупском, Пуховичском и Узденском районах охват вакцинацией составил 25% и выше.

Особое внимание уделяется лицам старше 61 года и лицам с хроническими заболеваниями, у которых риск осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции значительно выше - первой прививкой привиты 52,3% и 53,2% населения данных групп сответственно.-0-