В больницах Минской области более 95% заболевших COVID-19 непривиты

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 11 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:51 Три человека погибли при пожаре в Гомельском районе Происшествия
17:48 Буров: безопасность и противодействие преступности остаются в числе солидарных интересов стран СНГ Общество
17:38 За сентябрь проиндексирована МЗП и два вида денежных доходов - Минтруда Общество
17:27 В Доминикане отменили введенный из-за COVID-19 режим ЧП и комендантский час В мире
17:22 В Украине зафиксировано рекордное за всю историю количество обращений на номер 103 В мире
17:20 Более 250 неиспользуемых объектов вовлекли в хозоборот или снесли в Гомельской области за 9 месяцев Регионы
17:18 Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни Регионы
17:13 В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19 Регионы
17:03 В больницах Минской области более 95% заболевших COVID-19 непривиты Регионы
16:50 Беларусь готова участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана Общество
16:42 В Гродно за циничные надписи на остановках мужчина получил 1,5 года "химии" Происшествия
16:38 ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска Общество
16:36 Чем запомнилась Нобелевская неделя - 2021: лауреаты премии и их достижения В мире
16:34 Дорожные строители Болгарии вышли на массовые акции, требуя выплаты 450 млн евро долга В мире
16:33 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 В мире
16:31 Республиканский слет студенческих педотрядов пройдет в Мозыре с 15 по 17 октября Регионы
16:22 В Минске в ДТП попал служебный автомобиль милиции Происшествия
16:21 Правоохранители изъяли более 9,3 тыс. боеприпасов и 520 единиц оружия во время акции "Арсенал" Общество
16:20 В Витебске речевыми информаторами оборудуют семь остановок общественного транспорта Регионы
16:18 Инфляция в Беларуси в сентябре составила 1,3% Экономика
16:10 БУТБ: биржевой товарооборот демонстрирует положительную динамику по всем направлениям Экономика
16:08 Экспорт Могилевской области в Приморский край увеличился на 84% Регионы
16:00 Соловей: резервы роста отстающих районов - в развитии производств и новых инвестпроектах Регионы
15:58 Житель Борисова установил мошенническую программу на телефон и потерял Br18 тыс. Происшествия
15:53 В пригороде Лунинца проводят раскопки ранее неизвестного места захоронения времен войны Регионы
15:51 В Щучине спасатели сняли кошку с семиметровой березы Регионы
15:50 Экспозицию "Нежная, милая, добрая" презентовали в НББ ко Дню матери Культура
15:49 Отраслевой профсоюз поможет закупить кислородные концентраторы для пяти белорусских больниц Регионы
15:47 В Гродненской области от гриппа планируют привить около 40% жителей Регионы
15:41 Выставка черно-белой аналоговой фотографии Виктора Бутры открылась в Минске Культура
Все новости
Все новости
Регионы
11 октября 2021, 17:03

В больницах Минской области более 95% заболевших COVID-19 непривиты

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Доминикане отменили введенный из-за COVID-19 режим ЧП и комендантский час
В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больницах Минской области с 21 сентября по 11 октября текущего года с COVID-19 находилось только 4,3% пациента с законченным курсом вакцинации против 95,7% непривитых, сообщила БЕЛТА заместитель главного врача ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина Миланович.

"Активность населения Минской области в отношении вакцинации против коронавирусной инфекции в последнее время заметно возросла. Многие осознали, что иммунизация позволяет сохранить жизнь и существенно снизить вероятность осложнений. Статистика тоже на стороне людей, выбравших путь профилактики. За период с 21 сентября по 11 октября на больничной койке с COVID-19 оказалось только 4,3% пациента с законченным курсом вакцинации, остальные 95,7% - непривиты", - рассказала Ирина Миланович.

Первой дозой вакцины от коронавируса в столичном регионе привиты 333 413 человек, из них 199 125 завершили полный курс вакцинации. По охвату иммунизацией лидируют Несвижский, Столбцовский и Стародорожский районы, где привиты более 30% жителей. В Вилейском, Дзержинском, Клецком, Копыльском, Крупском, Пуховичском и Узденском районах охват вакцинацией составил 25% и выше.

Особое внимание уделяется лицам старше 61 года и лицам с хроническими заболеваниями, у которых риск осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции значительно выше - первой прививкой привиты 52,3% и 53,2% населения данных групп сответственно.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Минская область
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более 250 неиспользуемых объектов вовлекли в хозоборот или снесли в Гомельской области за 9 месяцев
Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни
Фото из архива В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19
Фото из архива Республиканский слет студенческих педотрядов пройдет в Мозыре с 15 по 17 октября
Фото из архива В Витебске речевыми информаторами оборудуют семь остановок общественного транспорта
Фото Могилевского облисполкома Экспорт Могилевской области в Приморский край увеличился на 84%
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
Беларусь в январе-августе увеличила экспорт товаров и услуг до $30,4 млрд
Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери
Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы
Топ-новости
Макей посещает с рабочим визитом Казахстан
Шпаковский о санкциях: пока сложно сказать, когда Евросоюз успокоится, - вложено много средств
За сентябрь проиндексирована МЗП и два вида денежных доходов - Минтруда
Ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива
Правоохранители изъяли более 9,3 тыс. боеприпасов и 520 единиц оружия во время акции "Арсенал"
Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1943 пациента с COVID-19, выписаны 1135
Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни
БУТБ: биржевой товарооборот демонстрирует положительную динамику по всем направлениям
Беларусь готова участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана
Около 130 научно-технических разработок представят на выставке Energy Expo
ГПК: польские военные стреляют в воздух и бьют дубинками беженцев
ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска
До +14°С ожидается в Беларуси 12 октября
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.