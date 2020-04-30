В борьбе с коронавирусом нужен честный диалог пациента и врача - медик

30 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В борьбе с коронавирусом нужен честный диалог пациента и врача. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заведующая отделением общей практики Могилевской городской поликлиники №6 Татьяна Дука.

"Мы прикладываем максимум усилий, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь всем категориям граждан в поликлинике и на дому. Спрашиваем у пациентов, ездили ли они за границу, посещали ли неблагополучные по эпидситуации страны или контактировали с теми, кто недавно вернулся из других стран. Ответы на эти вопросы должны быть честными, потому что от них будет зависеть степень защиты медика, с которым общается пациент", - сказала завотделением.

Перед посещением пациента на дому врач общей практики, его помощник или медсестра надевают средства защиты - маску, перчатки, бахилы и одноразовый халат поверх своего. Если же предполагается, что человек мог заразиться коронавирусом, форма одежды медика существенно меняется. "Пациента, который мог заразиться новой вирусной инфекцией, сотрудники поликлиники посещают в более серьезной экипировке - защитных экранах, комбинезонах, масках, перчатках и бахилах. Конечно, работать так немного сложнее, но это обеспечивает защиту врачей", - отметила Татьяна Дука.

Изменился не только прием пациентов на дому: условия приема посетителей поменялись и в поликлинике.

"В отдельное крыло с изолированным входом переехало инфекционное отделение. Здесь мы разделили потоки пациентов на два: тех, кто приходит на первичный прием с температурой и признаками ОРВИ, и тех, кто уже с простудой находится на больничном. В отделении прием ведут сразу 4-5 врачей, чтобы не было очереди, - описывает процесс заведующая отделением общей практики. - Прием медики проводят в полной защите. Работать в таких костюмах тяжело, поэтому стараемся меняться каждые несколько часов. Есть кабинет, где мы проводим необходимые анализы крови, выполняем ЭКГ, УЗИ и другие исследования - все делается на месте, чтобы не выходить из этого крыла здания. Если у пациента подозревается воспаление легких или коронавирусная инфекция, его помещают в изолятор и вызывают скорую".

Как отметила медик, пациенты не всегда соглашаются на госпитализацию. Если человек чувствует себя нормально, нет никаких симптомов, однако анализы показывают, что заболевание есть, то он остается на больничном дома. Людей с легкой формой пневмонии доктора посещают регулярно, в том числе в праздничные и выходные дни. Тем, у кого коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, ежедневно звонят. Если никаких изменений в самочувствии человека нет - коррекция лечения и приход врача на дом не требуется.

"Сейчас нагрузка на наше отделение увеличилась. Мы привлекаем к работе коллег - врачей из других отделений поликлиники. Приятно отметить, что не только они помогают в сложившейся ситуации. Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Стараются меньше посещать медицинское учреждение и по возможности решают все вопросы удаленно. Честный и открытый диалог, ответственный подход к лечению, забота о себе и окружающих - все это в совокупности поможет преодолеть сложившуюся ситуацию и не допустить распространения вирусной инфекции", - считает Татьяна Дука.

Медучреждение сделало посещение поликлиники максимально безопасным. Разделены потоки пациентов - в холле учреждения с 8.00 до 18.00 дежурит медик, измеряющий температуру всем посетителям. Если она повышенная, человека отправят в инфекционное отделение через другой вход. Если пациенту нужно пройти, например, водительскую комиссию или плановую консультацию либо пришла беременная женщина - их направят в отдельную часть здания, где они окажут все необходимые услуги.

"Лечим не только простудные и инфекционные заболевания. Мы продолжаем лечить заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и другие. Они ведь никуда не пропали, и людям необходимо качественное медицинское обслуживание. Мы в полной мере обеспечиваем всю необходимую помощь несмотря на сложившуюся эпидситуацию. Наши пациенты и посетители с пониманием относятся к изменениям в работе поликлиники", - рассказала заведующая отделением.-0-