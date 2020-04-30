В борьбе с коронавирусом нужен честный диалог пациента и врача - медик

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:30 Главврач 6-й больницы Минска: резерв аппаратов ИВЛ пока полностью не задействован Регионы
17:15 Дмитрий Шульга возглавил юниорскую сборную Беларуси по хоккею Спорт
17:04 В Минске по бульвару Шевченко 1-3 мая ограничат движение транспорта Регионы
17:01 Годовая инфляция в I квартале ускорилась из-за негативных внешних факторов - Нацбанк Экономика
16:59 РЕПОРТАЖ: "Работаем весь день, иногда до утра" - как энтузиасты организовали производство защиты для медиков Общество
16:50 ФОТОФАКТ: Весна в лесопарке "Пышки" в Гродно Регионы
16:48 Лицеисты МЧС совместно с суворовцами записали видео в поддержку белорусских медиков Общество
16:46 В Слуцком районе пьяный мотоциклист-бесправник пытался скрыться от ГАИ Происшествия
16:42 ТЦСОНы и волонтеры выполнили почти 10,6 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств Общество
16:36 Жалоб на таксистов в налоговую стало больше - МНС о проверках и частых нарушениях Происшествия
16:31 Цена на площадку возле светомузыкального фонтана в Бресте возросла на аукционе в 230 раз Регионы
16:20 Как поступить, если в связи с COVID-19 не продлили контракт - отвечает адвокат Общество
16:03 Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае Регионы
15:53 ФОТОФАКТ: ТРЦ Galleria доставляет горячее питание сотрудникам 3-й подстанции скорой помощи в Минске Регионы
15:46 Реконструкцию мемориала "Рыленки" завершают в Дубровенском районе Регионы
15:45 Эксперты ООН призвали США отменить санкции против Кубы В мире
15:40 В Витебске лицеист подделал справку для бесплатного проезда в транспорте Происшествия
15:38 Союзные парламентарии проведут видеомост к 75-летию Победы Общество
15:37 В Беларуси подготовят меры для стабильной работы промышленности Экономика
15:35 В борьбе с коронавирусом нужен честный диалог пациента и врача - медик Регионы
15:32 Музей истории ВОВ готовит выставку "Герои войны на Красной площади" Культура
15:18 Лучшие фото БЕЛТА в апреле Культура
15:16 Важно соблюдать все элементарные меры безопасности - врач районной больницы Регионы
15:05 ФОТОФАКТ: Весенний сезон сбора чая в Китае Калейдоскоп
14:49 В Чашникском районе мужчина застрелил кабана: возбуждено уголовное дело Происшествия
14:47 Городокское райпо будет ликвидировано Регионы
14:46 БКК договорилась о поставках калия в Китай по $220 за тонну Экономика
14:42 Нелегальную партию спирта изъяли в Добрушском районе Происшествия
14:40 Браславские музейщики разработали новые туристические маршруты по озерному краю Регионы
14:37 Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции В мире
Все новости
Все новости
Регионы
30 апреля 2020, 15:35

В борьбе с коронавирусом нужен честный диалог пациента и врача - медик

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
РЕПОРТАЖ: "Работаем весь день, иногда до утра" - как энтузиасты организовали производство защиты для медиков
ФОТОФАКТ: ТРЦ Galleria доставляет горячее питание сотрудникам 3-й подстанции скорой помощи в Минске

30 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В борьбе с коронавирусом нужен честный диалог пациента и врача. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заведующая отделением общей практики Могилевской городской поликлиники №6 Татьяна Дука.

"Мы прикладываем максимум усилий, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь всем категориям граждан в поликлинике и на дому. Спрашиваем у пациентов, ездили ли они за границу, посещали ли неблагополучные по эпидситуации страны или контактировали с теми, кто недавно вернулся из других стран. Ответы на эти вопросы должны быть честными, потому что от них будет зависеть степень защиты медика, с которым общается пациент", - сказала завотделением.

Перед посещением пациента на дому врач общей практики, его помощник или медсестра надевают средства защиты - маску, перчатки, бахилы и одноразовый халат поверх своего. Если же предполагается, что человек мог заразиться коронавирусом, форма одежды медика существенно меняется. "Пациента, который мог заразиться новой вирусной инфекцией, сотрудники поликлиники посещают в более серьезной экипировке - защитных экранах, комбинезонах, масках, перчатках и бахилах. Конечно, работать так немного сложнее, но это обеспечивает защиту врачей", - отметила Татьяна Дука.

Изменился не только прием пациентов на дому: условия приема посетителей поменялись и в поликлинике.

"В отдельное крыло с изолированным входом переехало инфекционное отделение. Здесь мы разделили потоки пациентов на два: тех, кто приходит на первичный прием с температурой и признаками ОРВИ, и тех, кто уже с простудой находится на больничном. В отделении прием ведут сразу 4-5 врачей, чтобы не было очереди, - описывает процесс заведующая отделением общей практики. - Прием медики проводят в полной защите. Работать в таких костюмах тяжело, поэтому стараемся меняться каждые несколько часов. Есть кабинет, где мы проводим необходимые анализы крови, выполняем ЭКГ, УЗИ и другие исследования - все делается на месте, чтобы не выходить из этого крыла здания. Если у пациента подозревается воспаление легких или коронавирусная инфекция, его помещают в изолятор и вызывают скорую".

Как отметила медик, пациенты не всегда соглашаются на госпитализацию. Если человек чувствует себя нормально, нет никаких симптомов, однако анализы показывают, что заболевание есть, то он остается на больничном дома. Людей с легкой формой пневмонии доктора посещают регулярно, в том числе в праздничные и выходные дни. Тем, у кого коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, ежедневно звонят. Если никаких изменений в самочувствии человека нет - коррекция лечения и приход врача на дом не требуется.

"Сейчас нагрузка на наше отделение увеличилась. Мы привлекаем к работе коллег - врачей из других отделений поликлиники. Приятно отметить, что не только они помогают в сложившейся ситуации. Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Стараются меньше посещать медицинское учреждение и по возможности решают все вопросы удаленно. Честный и открытый диалог, ответственный подход к лечению, забота о себе и окружающих - все это в совокупности поможет преодолеть сложившуюся ситуацию и не допустить распространения вирусной инфекции", - считает Татьяна Дука.

Медучреждение сделало посещение поликлиники максимально безопасным. Разделены потоки пациентов - в холле учреждения с 8.00 до 18.00 дежурит медик, измеряющий температуру всем посетителям. Если она повышенная, человека отправят в инфекционное отделение через другой вход. Если пациенту нужно пройти, например, водительскую комиссию или плановую консультацию либо пришла беременная женщина - их направят в отдельную часть здания, где они окажут все необходимые услуги.

"Лечим не только простудные и инфекционные заболевания. Мы продолжаем лечить заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и другие. Они ведь никуда не пропали, и людям необходимо качественное медицинское обслуживание. Мы в полной мере обеспечиваем всю необходимую помощь несмотря на сложившуюся эпидситуацию. Наши пациенты и посетители с пониманием относятся к изменениям в работе поликлиники", - рассказала заведующая отделением.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус врачи здоровье здравоохранение медицина мнения Могилев поликлиники
Новости рубрики Регионы
Главврач 6-й больницы Минска: резерв аппаратов ИВЛ пока полностью не задействован
Фото из архива В Минске по бульвару Шевченко 1-3 мая ограничат движение транспорта
ФОТОФАКТ: Весна в лесопарке "Пышки" в Гродно
Фото из архива Цена на площадку возле светомузыкального фонтана в Бресте возросла на аукционе в 230 раз
Фото из архива Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае
ФОТОФАКТ: ТРЦ Galleria доставляет горячее питание сотрудникам 3-й подстанции скорой помощи в Минске
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели
Детские пособия, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 мая
В Беларуси выздоровели и выписаны 2386 пациентов с COVID-19
100 месяцев рассрочки в престижных жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"!
Топ-новости
В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на $238 млн
Главврач Гродненской инфекционной больницы: мы обеспечены необходимыми средствами защиты
До +18°С ожидается в Беларуси 1 мая
БКК договорилась о поставках калия в Китай по $220 за тонну
Как поступить, если в связи с COVID-19 не продлили контракт - отвечает адвокат
В Беларуси подготовят меры для стабильной работы промышленности
РЕПОРТАЖ: "Работаем весь день, иногда до утра" - как энтузиасты организовали производство защиты для медиков
Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае
Важно соблюдать все элементарные меры безопасности - врач районной больницы
Нацбанк: новшества по кредитам направлены на защиту прав клиентов банков
Месяц российской самоизоляции, или Почему пока не дает результатов карантин
БОКК начало кампанию по сбору проднаборов для наиболее подверженных COVID-19
Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления от абитуриентов ждут по электронной почте
В Беларуси планируют урегулировать вопрос возвращения денег туристам за путевки
Беларусь рассчитывает привлечь ресурсы АБИИ для поддержки банковской системы
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.