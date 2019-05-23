В Браславе может появиться новый санаторий

23 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Браславе для развития туристического потенциала города необходимо построить новый санаторий. Задачу по поиску инвестора для реализации перспективного проекта поставил сегодня на заседании перед руководством района председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, подготовка Браслава к проведению областного праздника тружеников села "Дажынкі-2019" - лишь первый шаг в плане благоустройства и повышения туристической привлекательности города. "Мне видится следующей важной задачей поиск инвестора для строительства хорошего, современного санатория, так как люди даже при отсутствии должной инфраструктуры едут летом отдыхать в Браслав", - отметил Николай Шерстнев, обращаясь к председателю райисполкома Александру Боданину.

По словам руководителя района, работа в этом направлении уже ведется. "В феврале в Браславе состоялся круглый стол с туроператорами стран Евросоюза, по результатам которого были заключены четыре договора на оказание туристических услуг и налажен контакт с крупной турецкой компанией. Сейчас она рассматривает возможные варианты инвестирования", - рассказал он.

Браслав в нынешнем году принимает областной праздник "Дажынкі". План подготовки включает более сотни объектов. Финансирование ведется за счет бюджетов всех уровней, субвенций республиканского дорожного фонда и средств организаций. Объем бюджетных средств составляет Br18 млн.-0-