На подготовку Браслава к областным "Дажынкам" направят Br18 млн

23 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На подготовку Браслава к проведению областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі-2019" направят Br18 млн. Об этом сообщил сегодня на заседании Витебского облисполкома председатель Браславского райисполкома Александр Боданин во время обсуждения вопроса подготовки райцентра к "Дажынкам", передает корреспондент БЕЛТА.

"2019 год - уникальный для всех браславчан, нам предоставлена возможность обновить его, повысить туристический потенциал района, укрепить позиции сельскохозяйственной отрасли. В работу по благоустройству подведомственных территорий, модернизации и капремонту включились все организации района", - подчеркнул Александр Боданин.

В перечне подготовки около сотни объектов. Один из главных - набережная озера Дривяты вдоль дороги Р3, которая должна стать главной туристической достопримечательностью города. Здесь будут обустроены тротуары, точки питания, сделаны зоны отдыха, плавающие пирсы и фонтаны, скейт-площадка. Объем инвестиций в этот проект составит Br2,5 млн. В середине лета запланирован ввод в эксплуатацию нового детского сада, в августе - средней школы №2. В процессе - ремонт объектов здравоохранения, торговли, потребкооперации, связи, жилищного фонда, дворовых территорий.

Среди крупных спортивных объектов Александр Боданин отметил обновляющийся стадион районного физкультурно-спортивного клуба "Дривятич". К празднику преобразят остановки общественного транспорта, оформят в едином стиле городские колодцы. В деревнях оборудуют специальные площадки для автомагазинов. Уже благоустроен лесопарк "Лесничевка", где пройдут основные события праздника.

Работы на главных объектах планируется завершить до 1 сентября.-0-