В Бресте 4 мая ограничат движение из-за велогонки

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 4 мая будет ограничено движение в связи с проведением открытого первенства по велосипедному спорту, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Движение транспортных средств будет ограничено с 09.45 до 13.30 на участке ул. Октябрьской Революции от пересечения с ул. Волгоградской до пересечения с пр. Республики в обе стороны.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-