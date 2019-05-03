В Бресте 4 мая ограничат движение из-за велогонки

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 4 мая будет ограничено движение в связи с проведением открытого первенства по велосипедному спорту, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Движение транспортных средств будет ограничено с 09.45 до 13.30 на участке ул. Октябрьской Революции от пересечения с ул. Волгоградской до пересечения с пр. Республики в обе стороны.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
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