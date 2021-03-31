В Бресте из-за аварии на подстанции были обесточены два микрорайона

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня из-за аварии на подстанции без электричества оставались два микрорайона. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"В 5.50 случилась авария на подстанции Брест - Северо-Западная РУП "Брестэнерго". Причиной происшествия стало повреждение трансформатора напряжения. В результате без электричества остались жители микрорайонов Дубровка и Козловичи", - написал Александр Рогачук.

Аварийные бригады энергетиков восстановили подачу электричества всем потребителям примерно к 8.50. "Авария не оказала существенного влияния на функционирование городских объектов. В настоящее время подстанция работает в штатном режиме", - добавил глава города.-0-