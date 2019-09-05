В Бресте на экономическом форуме подписан договор о создании в городе IT-кластера

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На II Экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста сегодня подписано соглашение о создании в городе IT-кластера, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение о сотрудничестве заключено между компаниями "Эполь софт" и "Оранжсофт девелопмент", Брестским местным фондом регионального развития, Брестским научно-технологическим парком, Брестским государственным техническим университетом и Брестским государственным университетом имени А.С. Пушкина. Документ предусматривает создание в областном центре кластера информационных технологий. В соглашении партнеры прописали условия сотрудничества, которое впоследствии будет насыщаться проектами в различных отраслях.

По словам ректора БрГТУ Александра Драгана, IT-кластер открывает большие перспективы для всех участников. "Стратегией развития нашего университета является взаимодействие со значимыми игроками индустрии, в том числе в IT-сфере. Интерес взаимный. Есть ряд примеров, где мы уже нашли точки соприкосновения и работаем весьма успешно, в частности, создаем совместные лаборатории. С нашей стороны - человеческий капитал (в лице преподавателей и студентов), со стороны IT-компаний - материальные вложения в оснащение", - рассказал он. В ближайшее время в Брестском техническом университете откроется новая лаборатория робототехники.

Всего во время экономического форума подписано более 20 соглашений о сотрудничестве. Развивать контакты с предприятиями, организациями и учреждениями Бреста намерены представители России, Польши, Словакии, Болгарии, Грузии, Израиля, Литвы и других стран.

Мероприятие организовано в преддверии празднования тысячелетия областного центра. Юбилейные торжества пройдут 6-8 сентября.-0-