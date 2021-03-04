В Бресте определены самые значимые для города виды предпринимательской деятельности

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте установили перечень наиболее значимых для города видов предпринимательской деятельности. Соответствующее решение Брестского горисполкома от 9 февраля 2021 года №137 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Такой перечень необходим для реализации Положения о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. При организации видов деятельности, попавших в данный список, безработные имеют преимущественное право на содействие управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома. То есть для открытия своего дело они будут прежде всего претендовать на финансирование из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

В перечень наиболее значимых для Бреста видов предпринимательской деятельности вошли 50 позиций. Среди них: производство продукции питомников, выращивание цветов, производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, декоративных изделий из дерева, прочих деревянных изделий, прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента, прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки, санитарно-технические работы, столярные и плотницкие работы, штукатурные, электромонтажные, изоляционные работы и еще целый перечень, относящийся к сфере отделочно-строительных работ. Также ковка, прессование, штамповка, профилирование металла, резка, обработка и отделка камня, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, деятельность физкультурно-спортивных сооружений и фитнес-клубов, ремонт обуви и изделий из кожи, ремонт электробытовой и прочей техники, компьютеров, стирка, химчистка и окрашивание текстильных и меховых изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, дневной уход за детьми, экскурсионное обслуживание, обслуживание мероприятий и поставка готовой пищи на заказ и т.д.-0-