В Бресте отключать отопление начнут с 29 апреля

28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 29 апреля начнут отключать отопление. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Предварительный прогноз погоды обещает в ближайшие дни среднесуточную температуру воздуха +8 градусов и выше. В этой связи накануне подписал распоряжение об окончании отопительного сезона. Отключать системы отопления будем поэтапно начиная с 29 апреля", - написал Александр Рогачук.

В первую очередь отопление отключат на промышленных предприятиях, в общественных и административных зданиях, затем в общегородских банях, театрах, учреждениях образования (за исключением школ и детских садов) и жилищном фонде. На заключительном этапе подача тепла будет прекращена в гостиницах, библиотеках, архивах, музеях, социальных, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, школах и детсадах.

При среднесуточной температуре ниже 8 градусов тепла поставщикам теплоэнергии рекомендуется обеспечить в социальных учреждениях режим протапливания.-0-