В Бресте открыли первый в области ресурсный центр помощи детям с аутизмом

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня открыли ресурсный центр по оказанию комплексной помощи детям с аутистическими и похожими нарушениями, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр создали по проекту "Развитие трансграничного сотрудничества при оказании помощи людям с аутизмом в польско-белорусском приграничье" по программе ЕС "Польша - Беларусь - Украина". Сумма финансирования на белорусскую сторону составила более 400 тыс. евро. Историческое здание по ул. Куйбышева, 72 капитально отремонтировали, создали там безбарьерную среду и оснастили специальным оборудованием.

"Основная наша задача - помочь детям влиться в жизнь. Обучить их навыкам, чтобы они нормально чувствовали себя в быту и обществе. Понятно, что это может быть непросто, но очень нужное дело. И, конечно, важно помочь родителям. Не знаю, есть ли аналоги центра в Беларуси. Уверен, что он будет востребован, - сказал глава Администрации Ленинского района Бреста Валентин Милошевский. - Несколько наших специалистов прошли обучение, в том числе в Польше. Наши партнеры у себя реализовали похожий проект для детей с аутизмом".

В частности, в брестском центре оборудовали сенсорные комнаты и сенсорно-динамический зал. Будут работать кабинеты биофитбэка, Томатис-терапии, лего-кабинет. С ребятами будут заниматься психолог, дефектолог, арт-терапевт. Сотрудники также будут обучать педагогов и консультировать родителей, которые воспитывают детей с аутизмом. На первых порах в ресурсном центре стационарно будут находиться 35 детей.

"По проектной мощности здесь могут размещаться 70 детей. Планируем, что на постоянной основе будут человек 40-50. Также будут приходить дети, которые будут получать только коррекционную помощь", - пояснила директор вспомогательной школы Бреста Людмила Денисевич. Она добавила, что аналогов новому центру в Брестской области пока нет. "Наш центр отличается от всех существующих. Важно, что он обособленный. Для детей с аутизмом нужны специальные условия: определенная обстановка и тишина, чтобы нормально воспринимать информацию от педагогов. Они не любят громкие звуки и яркий свет. Тут мы создавали все условия, чтобы ребенку было комфортно", - рассказала директор.

Брестчане планируют реализовывать проекты, способствующие адаптации детей с аутизмом.-0-