В Бресте открылся XXIV Международный театральный фестиваль "Белая вежа"

8 сентября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня торжественно открылся XXIV Международный театральный фестиваль "Белая вежа", передает корреспондент БЕЛТА.

Театральный форум стал заключительным аккордом праздничных мероприятий, которые проходят в Бресте в честь 1000-летнего юбилея. Собравшаяся в большом зале БАТД публика аплодисментами приветствовала представителей 13 стран-участниц фестиваля - 28 театральных коллективов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Германии, Франции, Казахстана, Армении, Болгарии, Венгрии, Грузии, Литвы.

"Белая вежа" всегда была изюминкой нашего города и области. В этом году она органично вписалась в череду праздничных событий. Я рад, что на целую неделю мы с вами окунемся в удивительный мир Мельпомены, соприкоснемся с волшебным искусством театра", - сказал, открывая форум, заместитель председателя облисполкома, председатель оргкомитета фестиваля Геннадий Борисюк. Он пожелал артистам творческих успехов, а зрителям - эстетического наслаждения от просмотров.

Министр культуры Юрий Бондарь направил участникам и гостям фестиваля приветствие, которое зачитала представитель Министерства Елизавета Гринкевич. Министр обратил внимание на большой авторитет брестского форума, его статус одного из самых представительных и престижных смотров творческих достижений и открытий в театральном мире. "Благодаря фестивалю жители и гости города над Бугом имеют уникальную возможность познакомиться с классическими и новаторскими постановками из разных стран. Для деятелей театра "Белая вежа" является настоящей школой мастерства, площадкой для обмена опытом, интересных дискуссий и знакомств", - отметил министр. Он выразил уверенность, что фестивальные дни подарят всем любителям театра незабываемые впечатления и радость от встречи с высоким искусством, будут способствовать укреплению дружбы между народами.

Конкурсную программу фестиваля открыл спектакль "Сымон-музыка" в постановке Национального академического драматического театра имени Я. Коласа.

Эстафету у витебских артистов сегодня же вечером примет обладатель Гран-при "Белой вежи" Львовский академический театр "Воскресиння". В этот раз любимцы брестской публики представят основанный на легендах уличный спектакль "Карпатский калейдоскоп".

В фестивальной афише также заявлены моноспектакли, постановки для детей и кукольные спектакли, пластические и балетные постановки. Особое внимание при составлении программы было уделено коллективам из городов-побратимов. Свое творчество, в частности, представят театры из польского Люблина, болгарского Плевена, российской Тюмени, украинских Луцка и Одессы, грузинского Батуми.

Оценивать постановки будет интернациональная команда профессиональных критиков из Германии, Литвы, России, Эстонии и Беларуси.

XXIV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет по 15 сентября. Организаторами форума выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, Брестский академический театр драмы.-0-