В Бресте появится Пушкинский сквер

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте коммунальщики приступили к обустройству новой зеленой зоны в центральной части города, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора Брестского городского ЖКХ Сергей Жуков.

По договору между Брестским горисполкомом и посольством России в Беларуси в областном центре установят памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Это подарок российской стороны к тысячелетию города. Первоначально скульптуру планировалось установить у главного входа в университет, который носит имя поэта. Позже местные власти нашли более подходящее место - рядом с историческим зданием старого корпуса вуза по улице Мицкевича. Там же решено обустроить новую зеленую зону.

"Эта территория долгое время не использовалась. Работники ДЭП демонтировали кирпичный забор и вывезли строительный мусор, "Коммунальника" - обрезали аварийные ветки. Коммунальная служба проведет здесь озеленение, высадит новые деревца, проложит пешеходные дорожки, будут установлены лавочки и светильники. Украшением сквера станет памятник Пушкину", - отметил Сергей Жуков.

Установку памятника профинансирует российская сторона. Общая высота бронзового бюста с постаментом составит 3 м. Основание изготовлено из дымовского гранита. Все работы по благоустройству планируется завершить в течение месяца. Открытие скульптурной композиции намечено на середину октября.

В Бресте к творчеству Александра Пушкина относятся с особым почтением. В честь него названы улица, лицей и университет, две библиотеки. Его имя получит и новый сквер.-0-