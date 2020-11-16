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16 ноября 2020, 15:19

В Бресте праздничные ярмарки откроются 1 декабря

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте праздничные ярмарки заработают с 1 декабря. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на сложную эпидситуацию, город планомерно готовится к встрече Нового года. Определились с местами и форматом работы предновогодних ярмарок. Объекты торговли будут размещены с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения по профилактике и распространению короновирусной инфекции", - отметил Александр Рогачук.

Первая ярмарка развернется на улице Гоголя (от ул. Советской до ул. Карбышева). Она заработает в первый день зимы. Приобрести товары для встречи Рождества и Нового года там можно будет до 31 декабря с 10.00 до 19.00. Еще одна ярмарка откроется 4 декабря на площади Ленина и примыкающей к ней улице Пушкинской. Ее можно будет посещать с 12.00 до 22.00 вплоть до 19 января.

Также в областном центре с 19 декабря откроются елочные базары. Кроме того, до конца этой недели в крупных торговых сетях города будут организованы секции по продаже товаров новогоднего и рождественского ассортимента.-0-

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