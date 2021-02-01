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01 февраля 2021, 12:22

В Бресте представили нового председателя облисполкома

Юрий Шулейко и Игорь Сергеенко
Юрий Шулейко и Игорь Сергеенко

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня на внеочередной сессии областного Совета депутатов утвердили в должности нового председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Шулейко на посту председателя Брестского облисполкома сменил Анатолия Лиса, который руководил юго-западным регионом с конца 2014 года.

"Юрий Витольдович практикует некабинетный стиль работы. Требовательно и справедливо относится к кадрам, особое внимание уделяет работе с населением. Способен напряженно трудиться, оперативно выполнять поставленные задачи", - отметил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Он охарактеризовал Брестскую область как динамично развивающуюся. На долю региона приходится 9% валового внутреннего продукта республики, около 12% промышленного производства и почти 20% валовой продукции сельского хозяйства. Основной сегмент - перерабатывающая промышленность. Как результат - 1-е место в стране по объемам экспорта сельхозпродукции и продуктов питания. Значимый удельный вес в формировании ВРП области занимают деревообработка, производство стройматериалов, машиностроение, легкая промышленность. Регион находится на лидирующих позициях по строительству жилья.

"Наряду с достижениями и успехами есть проблемы, которые нужно решать в ближайшей пятилетке. В сельском хозяйстве - повышение эффективности производства. Нужно продолжить модернизацию промышленного комплекса и внедрение инновационных технологий, уделить внимание селекционной работе и повышению плодородия почв. Высокий уровень развития аграрной отрасли и перерабатывающей промышленности - основа для активизации внешней торговли. Необходимо также эффективнее работать над повышением логистических возможностей, в том числе задействовать потенциал аэропорта Брест", - сказал глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко вручил служебное удостоверение Юрию Шулейко и поздравил со вступлением в новую должность. "Брестская область обладает большим потенциалом в разных отраслях. Нужно, чтобы люди хорошо зарабатывали и возрастало благосостояние региона. Будем над этим работать вместе", - подчеркнул новый председатель облисполкома. По его словам, знакомство с регионом начнет с крупных городов - Бреста, Барановичей и Пинска, поскольку они являются экономическими точками роста для всей области. "Это будут районы, требующие определенного внимания, промышленные предприятия, социальные объекты, жилищные вопросы. То есть вещи, которые должен знать и понимать губернатор, чтобы владеть ситуацией в любую минуту", - пояснил Юрий Шулейко.

Игорь Сергеенко также оценил вклад Анатолия Лиса в развитие региона и поблагодарил его за труд.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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