В Бресте проведут турнир по киберспорту среди школьников

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытый турнир по киберспорту среди школьников "BCT 2020: brest city tournament 2020" пройдет в Бресте 18-19 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь городского комитета БРСМ Александр Зорин.

Турнир для учащихся 8-11-х классов организовали городская организация БРСМ и горисполком совместно с киберспортивным клубом "Хаос". Для участия зарегистрировались 16 команд из различных учреждений образования города - по 5 старшеклассников в каждой. Ребята сразятся в киберспортивной дисциплине Counter-Strike Global Offensive.

"Это популярная во всем мире игра. Дети и подростки в нее охотно играют, особенно сейчас, когда из-за пандемии ограничено проведение мероприятий, многие находятся на самоизоляции. Мы подумали, почему бы не объединить юных геймеров в одном месте, чтобы они познакомились между собой, пообщались и подружились?" - рассказал Александр Зорин.

Соревнования будут проводиться с учетом рекомендаций Минздрава по профилактике COVID-19. В одной игре встречаются две команды. Они приходят в клуб к своему времени, чтобы избежать большого скопления. Каждый участник турнира должен иметь средства индивидуальной защиты (маску) и антисептическое средство для обработки рук. Обрабатываться будут после каждой игры клавиатура и мыши для компьютера.

"Сегодня с 10.00 до 17.00 пройдет восемь игр. Победители поборются 19 ноября за призовые места. С финальной игры будет вестись стрим, чтобы за ней могли понаблюдать все участники турнира", - дополнил Александр Зорин.

В будущем организаторы планируют провести такие игры для учащихся средних специальных учебных заведений, студентов и других категорий молодежи. Ожидается, что следующий турнир по киберспорту "BCT 2020: brest city tournament 2020" пройдет в конце декабря.-0-