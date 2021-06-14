В Бресте стартует Республиканская спартакиада школьников

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Бресте на базе ГУСУ "БОЦОР по игровым видам спорта "Виктория" им. А.П.Мешкова" стартует Республиканская спартакиада школьников 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В рамках спортивного праздника состоится торжественный марш-парад команд спортсменов из шести областей страны и города Минска, а также праздничный концерт артистов, детских и молодежных творческих коллективов. Масштабное спортивное мероприятие проводится в соответствии с поручением главы государства Министерством образования совместно с Министерством спорта и туризма, Брестским областным исполнительным комитетом. В программу включены соревнования по 21 виду спорта, в том числе 19 олимпийским и 2 неолимпийским (шашки, шахматы) видам.

Соревнования спартакиады по летним видам спорта пройдут на 14 спортивных объектах Брестской области - лучших спортивных сооружениях Бреста, Барановичей, Пинска и Пружан. Также с 12 по 14 июня в Могилеве на спортивной базе учреждения образования "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" пройдут соревнования по прыжкам на батуте.

Республиканская спартакиада школьников - 2021 проводится в три этапа. I этап - районные и городские соревнования. II этап - соревнования в областях и Минске среди сборных команд - победителей районных и городских соревнований. III этап - финальные республиканские соревнования по видам спорта среди сборных команд областей и Минска. В первом этапе спартакиады приняли участие около 250 тыс. школьников в возрасте 13-16 лет, в финалах планируется участие около 2,5 тыс. юных спортсменов.

Главную судейскую коллегию спартакиады школьников возглавит Борис Исаченко, мастер спорта международного класса, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года по стрельбе из лука.

Спортсмены (члены команды спортсменов), занявшие 1-3-е места, будут награждены памятными медалями, дипломами соответствующих степеней и личными призами. Сборные команды, ставшие победителями в командном первенстве по виду спорта, получат памятные кубки и дипломы соответствующих степеней. Регионы, занявшие 1-3-е места в общекомандном первенстве, по итогам выступления в летнем этапе спартакиады награждаются дипломами первой, второй, третьей степени, а также памятными кубками.

Итоги Республиканской спартакиады школьников - 2021 будут подведены на закрытии, которое состоится 22 июня в г.Бресте на территории комплекса "Брестская крепость-герой".

В программу спартакиады включены летние и зимние виды спорта. Победители и призеры среди регионов (областей и города Минска) в общекомандном зачете по всем видам спорта определяются отдельно по итогам участия в соревнованиях зимней и летней программы спартакиады. Абсолютным чемпионом спартакиады будет определен регион (область, город Минск), набравший в общекомандном первенстве наибольшее количество очков в соревнованиях по зимним и летним видам спорта.

Победителем зимнего этапа спартакиады-2021 стал город Минск, серебряным призером - Гродненская область, бронзовым - Могилевская область.-0-