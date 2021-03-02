В Бресте цветы к 8 Марта можно будет купить более чем на 70 площадках

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте живые цветы к Международному женскому дню можно будет купить более чем на 70 площадках. Такая информация размещена в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"О приближении Международного женского дня будет напоминать жителям Бреста 3,5-метровая восьмерка, украшенная цветами. Ее накануне установили в городском саду", - написал Александр Рогачук.

Живые цветы можно будет купить с 5 по 8 марта более чем на 70 площадках во всех микрорайонах города. Покупателям предложат тюльпаны, гиацинты, крокусы, примулы, цикламены и ранункулюсы, выращенные в Бресте. Всего на цветочных ярмарках свою продукцию представят более 400 продавцов.-0-