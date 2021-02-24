24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в этом году запланировали компенсационные посадки 5,5 тыс. деревьев. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александр Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Коммунальные службы, учитывая благоприятный период (до наступления вегетации), продолжают работы по благоустройству и наведению порядка. В частности, с начала года санитарной и формовочной обрезке подверглись более 400 деревьев, произведена стрижка кустарников на площади свыше 1,1 тыс. кв.м", - написал Александр Рогачук.

Председатель Брестского горисполкома отметил, что коммунальникам добавил работы циклон "Ларс". Убрано более 230 поваленных деревьев, еще около 530 пришлось спилить, поскольку их признали аварийно опасными. "Помимо этого, на расположенных в городской черте лесопарковых зонах убрано немногим более 1 тыс. поваленных и аварийных деревьев. Чтобы восполнить количество зеленых насаждений, в этом году запланированы компенсационные посадки 5,5 тыс. деревьев", - сказал Александр Рогачук.-0-