В Бресте выбирают проектировщика здания загса

17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте объявили конкурс на выбор подрядной организации на проектирование нового здания загса. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"В отличие от большинства областных городов, где в административных районах имеются свои здания отделов ЗАГС, в Бресте есть лишь одно. В полной мере оно не удовлетворяет современным потребностям и тенденциям. Рассматривали несколько мест для строительства. Получилось так, что благоустройство Набережной предопределило месторасположение нового здания загса", - написал Александр Рогачук.

В областном центре объявили конкурс по выбору подрядной организации на проектирование здания загса с городским архивом по улице Ленина. Под его строительство и благоустройство выделяется участок в 1,43 га. С северной стороны он будет ограничен улицей Интернациональной, с западной - городским садом, с южной - набережной Мухавца.

"Хочется, чтобы новое здание и выглядело красиво, и выделялось своим архитектурным стилем среди других строений. Впервые проведем конкурс в новом формате, разделив его на два этапа. 12 апреля в рамках предквалификационных предложений на архитектурно-градостроительном совете горисполкома определим лучшие эскизы будущего объекта. Только потом перейдем к выбору генподрядчика для проектирования", - подытожил председатель горисполкома.-0-