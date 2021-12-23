23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте завершили модернизацию областной консультативной поликлиники, передает корреспондент БЕЛТА.

Консультативная поликлиника, одно из структурных подразделений Брестской областной клинической больницы, построена почти 50 лет назад. В 2020-2021 годах там поэтапно проводили ремонт кабинетов и переоснащение. В декабре в здании были завершены работы на последнем, 4-м этаже. "Можно сказать, что это завершающий аккорд в модернизации поликлиники, ее перехода к более современным и цифровым формам работы, - сказал главный врач облбольницы Александр Карпицкий. - Мы оказываем помощь примерно 130 тыс. жителям области в год, ежедневно принимаем от 600 до 700 человек. Число пациентов увеличивается. Надо было решать проблему регистратуры, приема людей и оказания им диагностической и лечебной помощи. Из-за пандемии было меньше пациентов. Нашли финансовые возможности сделать ремонт и приобрести некоторое оборудование".

Обновили поликлинику за счет внебюджетных средств и спонсорской помощи. "Многое нельзя было бы сделать без неравнодушных людей, которые протянули нам руку помощи. Мы благодарны, что в это непростое время они нашли возможность и передали нам деньги на ремонт", - подчеркнул Александр Карпицкий.

В частности, в ремонте 4-го этажа помогли предприятия практически из всех районов области. Там сосредоточена диагностическая база: находятся эндоскопические, рентгенологические кабинеты, лаборатория, принимают узкие специалисты, получают помощь пациенты после трансплантации. Большое внимание уделяется пациентам с офтальмологическими патологиями. В этом году обновлены кабинеты лазерной микрохирургии глаза и оптической когерентной томографии. Совместное белорусско-немецкое предприятие "Штотц Агро-Сервис Брест" помогло в покупке лазерного комплекса стоимостью около 80 тыс. евро. "Знаем, что этот аппарат нужен и важен для жителей Бреста и области. Нам приятно быть причастными к такого рода событию. Если будет возможность, то, конечно, будем и дальше помогать больнице", - заверил директор компании Сергей Данилевич.

Новый аппарат позволят выполнять лазерное оперативное вмешательство на сетчатке и переднем отрезке глаз. "Наши пациенты в основном люди с близорукостью. У них часто бывают изменения, которые приводят к отслойке сетчатки. Занимаемся профилактикой и лечением заболеваний с помощью лазерных операций. На этом аппарате можно будет делать и новые операции. Например, он позволяет выполнять лазерные витреолизис (удалять плавающих мушек перед глазами) и трабекулопластику", - пояснила врач-офтальмолог Наталья Бувака.

Через кабинеты лазерной микрохирургии глаза и оптической когерентной томографии за год проходят около 3 тыс. пациентов. Лист ожидания составляет 5-6 месяцев, и число нуждающихся в офтальмологической диагностике увеличивается. "Таких пациентов достаточно много в области. Знаю, что в том числе и эндокринологический диспансер предполагает приобретение такого оборудования. Потому что 80% пациентов - с сахарным диабетом, у которых развивается или может развиться диабетическая ретинопатия", - добавил главврач Брестской облбольницы.-0-