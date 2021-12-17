В Бресте зажгли огни на елке и отправили в первый рейс автобус в город-спутник

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня на главной новогодней елке города зажгли огни, передает корреспондент БЕЛТА.

Площадь Ленина уже в который раз превращается в ярмарочную в преддверии Рождества и Нового года. Сегодня вечером она полностью погрузилась в праздничную атмосферу. На главной елке зажглись огни, а вместе с ними в городе засияла и вся праздничная иллюминация. К слову, шарма брестской елке добавляют поздравления горожан, которые будут отображаться бегущей строкой. Например, брестчане утверждают, что "лучше Бреста нету места" и "Брест - город счастливых людей", желают в наступающем 2022-м "здоровья, счастья, достатка и удачи" и отмечают, что "Новый год в Бресте встречаем только вместе". Творческие коллективы показали на главной площади города театрализованное представление с песнями, эффектными танцами и файер-шоу. Специальным гостем праздника стала заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук пошутил, что в областном центре уже привыкли открывать главную елку без снега. В этот раз повезло, что и без дождя. "С хорошим настроением, позитивными мыслями брестчане заканчивают 2021 год. Следующий будет лучше. Уверен, что 2022-й, несмотря ни на какие проблемы и вызовы, будет годом поступательного развития нашего города", - сказал мэр. Новый год в Бресте начнется с нового события: в областном центре проведут фестиваль-ярмарку "Берестейские сани". "Задумали провести хороший трехдневный праздник - 7-9 января. Очень надеюсь, что это будет традиционный фестиваль и он станет новым туристическим посылом", - добавил Александр Рогачук.

С праздничной площади Ленина сегодня в свой первый рейс отправился автобус, который будет регулярно курсировать между Брестом и городом-спутником Жабинкой. Маршрут получил №77. Его особенность в стоимости проезда: цена талончика будет, как в общественном транспорте областного центра (сейчас - 70 копеек). Автобус брендирован: на его ливрее изображены достопримечательности двух городов.

"Отношения с городом-спутником абсолютно равноправные. У нас взаимный интерес. Реально в Жабинке - более дешевое жилье, социальные услуги в шаговой доступности, экологичность. Все это подвигает людей жить за пределами большого города, это мировой тренд, - сказал Александр Рогачук. - Не сомневаюсь, что впереди нас ждут совместные проекты с городом-спутником".-0-