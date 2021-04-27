В брестских парках 1 мая заработают аттракционы

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В парках Бреста 1 мая заработают аттракционы. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на установившуюся не самую благоприятную погоду, ведем подготовку к началу сезона в городских парках. Дата традиционна - 1 мая. Сейчас все действующие аттракционы в парках по улице Ленина (17 единиц) и воинов-интернационалистов (10 единиц) прошли технический осмотр и получили допуск к эксплуатации", - написал Александр Рогачук.

В парках завершают благоустройство, обновляют инфраструктуру. Например, намечено высадить около 2 тыс. цветов и кустарников. В этом году планируется приобрести небольшой передвижной аттракцион. Его можно будет использовать круглогодично, в том числе на выездных мероприятиях. Одним из новшеств этого сезона отдыха станет возможность купить в кассах билеты на аттракционы через электронную систему расчетов "Оплати".-0-