В Брестской крепости модернизируют художественно-декоративную подсветку

31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" модернизируют в 2020 году художественно-декоративную подсветку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор комплекса Григорий Бысюк.

Работы будут выполнены за счет средств бюджета Союзного государства. На эти цели планируется выделить Br700 тыс. Уже изготовлена и прошла экспертизу проектная документация. Исполнителя работ выберут на конкурсной основе. "Надеемся, что новые технологии позволят существенно сократить объем энергопотребления и мы сможем включать подсветку в крепости если не каждый день, то хотя бы несколько раз в неделю. Хотелось бы, чтобы, как и раньше, брестчане приходили сами и приводили гостей посмотреть на крепость с подсветкой. Она эмоционально дополняет ощущения, которые возникают при посещении мемориала", - отметил Григорий Бысюк.

Все новогодние праздники, с 31 декабря по 7 января, с 18.00 до 22.00 в мемориальном комплексе будет работать художественно-декоративная подсветка. Раньше ее включали здесь каждый вечер. Теперь - в связи с необходимостью экономить энергоресурсы - только по праздникам. По особенному в вечернее время смотрится главный вход в мемориал "Звезда" и центральная аллея, штык-обелиск и монумент "Мужество", здания кольцевой казармы. Планируется, что после модернизации подсветка появится и на площади Церемониалов.

В Брестской крепости в 2018-2020 годах по проекту Союзного государства проводят капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию отдельных сооружений. Уже завершены работы по консервации руин Белого дворца, инженерного управления, капитальный ремонт подвалов 333-го стрелкового полка. Идет реконструкция на территории Восточного форта. В следующем году здесь будет открыта экспозиция, посвященная обороне форта в июне 1941 года. Также в 2020 году планируется музеефицировать V форт.

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" создан 25 сентября 1971 года и входит в число наиболее востребованных туристических объектов страны. За это время легендарную цитадель посетили более 25 млн организованных туристов.-0-