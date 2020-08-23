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23 августа 2020, 13:26

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня прошла церемония открытия в Беларуси конкурсов шестых Армейских международных игр, передает корреспондент БЕЛТА.

В АрМИ-2020 в нашей стране участвуют представители семи государств - Беларуси, Армении, Вьетнама, России, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Военнослужащие возложили цветы к Вечному огню мемориала, почтили память защитников легендарной цитадели минутой молчания.

Участников форума приветствовал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Александр Вольфович. Он отметил, что Армейские игры способствуют укреплению международной безопасности, повышению доверия между странами.

"Символично, что шестые Армейские международные игры проходят под знаком 75-летия Великой Победы. Сегодня здесь стоят правнуки тех, кто отстоял свою страну от агрессора. На протяжении 12 ближайших дней ваши команды будут совершенствоваться, соревноваться в боевом мастерстве, навыках и умении. Уверен, что проигравших здесь не будет - вы уже все победители. Вы - дети народа-победителя", - сказал Александр Вольфович.

На военных полигонах страны пройдут три конкурса: "Снайперский рубеж" - соревнование снайперов, "Полярная звезда", где будут соревноваться подразделения специального назначения, и "Уверенный прием" - состязания подразделений связи. Два первых конкурса примет полигон Брестский. Команды Беларуси и России участвуют во всех конкурсах. Таджикистан выставил на соревнования снайперов и связистов. Остальные зарубежные команды будут состязаться в меткости стрельбы.

"Мы поменяли много упражнений, в первую очередь для снайперов: это стрельба ночью и по движущимся мишеням. Второй особенностью является то, что мы впервые выставляем женскую команду. Они будут соревноваться наравне со всеми. И, я думаю, мужчинам будет стыдно, если они проиграют. Если этот эксперимент получится, то в следующем году пригласим от стран-участниц женские команды снайперов", - отметил, общаясь с журналистами, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.

Организаторы усложнили условия проведения конкурса "Полярная звезда". В большей степени этапы соревнований разведчиков пройдут в болотистой местности. Усложнилась и программа десантирования, в которую включено беспарашютное приземление. Кульминация состязаний ожидается 4-5 сентября, когда финиширует марш-бросок разведчиков и пройдет эстафета снайперов. "Судя по проведенным пристрелкам, команды подготовлены, люди настроены на победу. Соревнования будут сложными, тяжелыми, но они будут интересны для всех", - выразил мнение командующий.

Армейские международные игры пройдут на территории пяти государств. Помимо Беларуси их принимают Азербайджан, Армения, Россия и Узбекистан. Запланировано 30 конкурсов, белорусские военнослужащие примут участие в 22 из них. В целом в АрМИ-2020 участвуют 156 команд из 32 стран.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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