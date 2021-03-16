В Брестской области акцию в память о сожженных деревнях проведут в 14 районах

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 14 районах проведут акцию в память о жертвах сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Например, сегодня в Жабинковском районе около 60 человек собрались в мемориальном комплексе "Дремлево". После зимы его в порядок привели школьники, работающая молодежь, активисты БРСМ, представители Белорусского союза женщин.

Дата 11 сентября 1942 года стала одной из трагических страниц в истории Жабинковского района. Тогда во время карательной операции немецко-фашистские захватчики сожгли деревню Дремлево вместе с ее жителями. После трагедии село не возродилось.

"Знаковое место для каждого жителя района, это наша боль и трагедия. В разных источниках указывается разное число погибших, но точно мы знаем более чем о 180. Ежегодно в сентябре проводим в Дремлево митинг-реквием. Это место духовного и патриотического воспитания, символизирует память нынешнего поколения белорусов о жертвах Великой Отечественной войны", - отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Вера Бортник.

В конце 1960-х годов на месте одного из сараев, где были сожжены дремлевцы, насыпали курган. В 1982 году создан мемориальный комплекс, в центре которого у подножья кургана установлена трехфигурная бронзовая композиция - скорбящих матери, дочери и внучки. К 75-летию дремлевской трагедии памятник обновили.

Еще одной сестрой Хатыни называют деревню Борисовка в Кобринском районе. Установленный там памятник скорбящей матери сегодня тоже приводят в порядок. Местные жители, школьники, пограничники, работники лесничества и ОАО "Дружба народов", представители "Белой Руси" и сельсовета убирают мусор, опавшие листья, сухую растительность.

В Борисовке карательную операцию фашисты провели 23 сентября 1942 года: расстреляли более 190 жителей и сожгли деревню. В 1978 году на месте расстрела установлен монумент скорбящей матери. "Люди приняли страшную смерть. Не приведи Господь, чтобы такое когда-то случилось. Лично для меня это болезненная тема, не представляю, через что пришлось пройти людям. Несомненно, о войне, сожженных деревнях нужно рассказывать, потому что память должна жить", - подчеркнула председатель Дивинского сельисполкома Вера Пикула. После войны деревня Борисовка возродилась, сейчас там живут около 80 человек.

В Брестской области в годы Великой Отечественной войны каратели сожгли 479 деревень. Некоторые населенные пункты так и не были восстановлены.-0-

ФОТОФАКТ: Акция по благоустройству мемориала на месте сожженной деревни прошла в Могилевском районе В деревне Дубинка Могилевского района на месте захоронения жителей, сожженных и расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, прошла акция по благоустройству и наведению порядка.