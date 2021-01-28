В Брестской области будут расширять лесные просеки возле линий электропередачи

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области будут расширять лесные просеки на отдельных участках линий электропередачи. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома генеральный директор РУП "Брестэнерго" Сергей Шебеко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласно принятому распоряжению, на 2020-2024 годы в Брестской области предусмотрено расширение просек на 890 га. Это линии 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ и 330 кВ. В прошлом году эта работа проведена на 230 га. Последние события показали, что мы выбрали правильное направление, потому что во время циклона не было ни одного случая падения деревьев на линии на участках, которые мы уже расширили", - отметил гендиректор "Брестэнерго".

На заседании обсуждались предварительные итоги пронесшегося над регионом циклона "Ларс". По данным РУП "Брестэнерго", с 25 на 26 января в большинстве районов области произошли массовые отключения электроэнергии. Без света оказались 190 населенных пунктов, 1899 трансформаторных подстанций в 13 районах области. Наиболее сложной была ситуация в Столинском районе, который в течение 3,5 часа был полностью отключен от электроэнергии.

В большинстве случаев отключения электричества связаны с налипанием мокрого снега и падением деревьев на линии электропередачи. По информации областного управления МЧС, на утро 28 января остаются отключенными еще 8 населенных пунктов и столько же трансформаторных подстанций в Каменецком районе.

"Для обеспечения жизнедеятельности объектов было использовано 20 дизель-генераторов ЖКХ и МЧС. Всего на территории области есть 671 генератор: 126 в подразделениях МЧС и 545 в организациях. Такого количества для региона достаточно, но были случаи, когда генераторы оказались не готовы к работе", - отметил заместитель начальника областного управления МЧС Сергей Войтик.

"По результатам циклона на комиссии по ЧС при облисполкоме мы решили дополнительно провести, как в войсках, тренировки по развертыванию дизель-генераторов на случай природных стихий. Такие тренировки проведем в ближайшее время, начнем буквально с февраля", - подытожил заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский.-0-