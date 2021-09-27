В Брестской области число случаев бешенства среди животных снизилось в 7 раз

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в январе-августе этого года число случаев бешенства среди животных уменьшилось в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В регионе за восемь месяцев зарегистрировано семь случаев бешенства у животных. В трех из них болезнь подтвердилась у диких зверей. Так, в Пинском районе в деревню забрели бешеные волк и лиса. Еще одна больная лисица вышла к людям в Барановичском районе.

"Опасны для человека не только укусы и царапины, нанесенные больным или подозрительным на бешенство животным, но и ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек, даже неповрежденных. Если контакта избежать не удалось, нужно это место тщательно промыть струей воды с мылом, обработать края раны 5%-й настойкой йода, наложить стерильную повязку и срочно обратиться к медикам", - отметили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Единственным эффективным средством профилактики бешенства у человека является вакцинация. Врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом и назначит при необходимости прививочный курс. Чем раньше пострадавший обратится за медпомощью, тем лучше. Животное по возможности нужно изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации. За внешне здоровым питомцем устанавливают десятидневное наблюдение. Если за это время состояние животного не изменилось, то прививочный курс пострадавшему может быть сокращен.

Чтобы предупредить бешенство, домашним питомцам ежегодно нужно делать прививки против этого заболевания. Также стоит избегать контакта с безнадзорными и дикими животными.-0-