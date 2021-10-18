В Брестской области ГАИ усилила надзор за перевозкой детей

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Брестской области с 18 по 22 октября проводит профилактическую акцию для предупреждения ДТП с участием детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД облисполкома.

В области с начала года произошло 43 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В этих авариях два ребенка погибли и 47 получили травмы различной степени тяжести. Практически в половине случаев несовершеннолетние перевозились с нарушениями правил дорожного движения. В ГАИ обратили внимание, что, по статистике, именно осенью увеличивается число ДТП с участием детей.

"Усилим контроль за перевозкой детей. Проведем рейдовые мероприятия на дорогах республиканского и местного значения. С водителями проведем профилактические беседы, подготовили тематические листовки. Запланировали акцию по вручению подарков детям, которых перевозят по правилам", - отметили в ГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что за нарушение правил перевозки предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до четырех базовых величин.-0-