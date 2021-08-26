В Брестской области на 22% уменьшилось число несчастных случаев на производстве

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26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в январе - июле число несчастных случаев на производстве уменьшилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такая информация озвучена сегодня во время заседания облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА."Охрана труда всегда будет на повестке дня - речь идет о здоровье и жизни людей. У нас идет снижение несчастных случаев, но это не должно успокаивать. Причины каждого происшествия должны быть детально изучены", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.Производственные травмы в январе - июле получили 149 человек. За такой же период прошлого года пострадавших было больше - 191. За семь месяцев смертельные увечья получили 13 работников, тяжелые травмы - 48. Наиболее травмоопасными отраслями остаются сельское хозяйство и строительство.Основная причина несчастных случаев - нарушение техники безопасности самими работниками. Зачастую к этому приводят работа в состоянии опьянения и пренебрежение трудовой дисциплиной. Однако нередко пренебрегают своими обязанностями и наниматели. По их вине произошел 31 несчастный случай.Например, в одном из хозяйств Дрогичинского района смертельную травму получил мужчина. Его коллега на погрузчике выполнял работы в сенажной траншее. При движении задним ходом он наехал на водителя, который закрывал задний борт грузовика. Во время расследования выяснилось, что причиной произошедшего стали допуск к эксплуатации неисправного погрузчика и водителя, который не прошел инструктаж и проверку знаний об охране труда. При похожих обстоятельствах погиб работник на промышленном предприятии в Малоритском районе.В Брестской области за семь месяцев за гибель и тяжкое травмирование на производстве возбуждено пять уголовных дел. Около 100 руководителей привлечены к ответственности за нарушение правил охраны труда.-0-