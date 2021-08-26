В Брестской области на 22% уменьшилось число несчастных случаев на производстве

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 26 августа 2021
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01.10.20
10:59 Решение Беларуси не останавливать экономику из-за коронавируса доказало свою эффективность - инвестор Экономика
10:55 Представитель Беларуси назначена главой Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Общество
10:53 У бобруйчанина изъяли 25 тыс. доз марихуаны Происшествия
10:48 В Беларуси началось вакцинирование добровольцев российской вакциной от коронавируса "Спутник V" Общество
10:46 ЕС осудил Венгрию и Польшу за несоответствие демократическим стандартам В мире
10:36 ФОТОФАКТ: В садах СПК "Прогресс-Вертелишки" идет сбор урожая яблок Регионы
10:35 Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе: пятый день В мире
10:20 Более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами получения вакцины от COVID-19 Общество
10:19 Национальный центр маркетинга рассказал о подготовке Беларуси к всемирной выставке ЭКСПО Экономика
10:13 Акцию "Пешеход" проведут 2-12 октября в Минске Регионы
10:12 Столицу Испании изолируют из-за распространения COVID-19 В мире
10:06 В Лондоне появился памятник Гарри Поттеру Калейдоскоп
10:04 Сахарная свекла в Беларуси убрана с четверти площадей Экономика
09:59 В Латинской Америке и странах Карибского бассейна 34 млн человек потеряли работу из-за пандемии В мире
09:50 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" откроют новый сезон Единой лиги ВТБ матчем с "Енисеем" Спорт
09:49 Япония смягчила ограничения на въезд в страну В мире
09:44 Два подростка пропали в Минске Происшествия
09:42 В Чехии из-за коронавируса с 5 октября вводится ЧП В мире
09:40 Брестское "Динамо" сыграет с "Лудогорцем" за выход в групповую стадию Лиги Европы Спорт
09:36 У белорусско-туркменского взаимодействия есть перспективы развития по всем направлениям - Улахович Экономика
09:36 В Минске легковушка столкнулась с мотоциклом - есть пострадавший Происшествия
09:22 Глава ООН на саммите по биоразнообразию призвал человечество прекратить разрушать планету В мире
09:19 В Дятловском районе на пожаре обнаружены тела двух человек Происшествия
09:02 Витебская филармония приглашает детей побывать "В гостях у Короля" Культура
08:58 Акция в комплексе Minsk World: минус 10% на все квартиры и помещения квартала "Северная Америка"! Общество
08:53 Летевший из Антальи в Санкт-Петербург самолет совершил экстренную посадку в Сочи В мире
08:49 Более 200 участников соберет фестиваль спортивной ходьбы в Гродно Регионы
08:43 "Гомсельмаш" укрепляет позиции на рынке Зимбабве Экономика
08:36 БРПО начала учебный год со старта новых проектов Общество
08:24 Повторное землетрясение зафиксировано у побережья Филиппин В мире
Все новости
Все новости
Регионы
26 августа 2021, 15:04

В Брестской области на 22% уменьшилось число несчастных случаев на производстве

Фото из архива
Фото из архива
26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в январе - июле число несчастных случаев на производстве уменьшилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такая информация озвучена сегодня во время заседания облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Охрана труда всегда будет на повестке дня - речь идет о здоровье и жизни людей. У нас идет снижение несчастных случаев, но это не должно успокаивать. Причины каждого происшествия должны быть детально изучены", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Производственные травмы в январе - июле получили 149 человек. За такой же период прошлого года пострадавших было больше - 191. За семь месяцев смертельные увечья получили 13 работников, тяжелые травмы - 48. Наиболее травмоопасными отраслями остаются сельское хозяйство и строительство.

Основная причина несчастных случаев - нарушение техники безопасности самими работниками. Зачастую к этому приводят работа в состоянии опьянения и пренебрежение трудовой дисциплиной. Однако нередко пренебрегают своими обязанностями и наниматели. По их вине произошел 31 несчастный случай.

Например, в одном из хозяйств Дрогичинского района смертельную травму получил мужчина. Его коллега на погрузчике выполнял работы в сенажной траншее. При движении задним ходом он наехал на водителя, который закрывал задний борт грузовика. Во время расследования выяснилось, что причиной произошедшего стали допуск к эксплуатации неисправного погрузчика и водителя, который не прошел инструктаж и проверку знаний об охране труда. При похожих обстоятельствах погиб работник на промышленном предприятии в Малоритском районе.

В Брестской области за семь месяцев за гибель и тяжкое травмирование на производстве возбуждено пять уголовных дел. Около 100 руководителей привлечены к ответственности за нарушение правил охраны труда.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест несчастный случай на производстве
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Обновленное здание больницы открыли в Кричеве
Фото из архива Первый жилой квартал электродомов в Витебске начнут строить в 2021 году
Фото из архива Марафон "Живые уроки" объединит более 200 учащихся Витебска
Фото из архива Областной пленэр художников открывается в Ивацевичском районе
Фото из архива Все станции Минского метрополитена открыты
Фото из архива В Минске возобновили работу пять станций метро
Главное
По миллиону на школу, больницу и спортплощадки - Гомелю к 878-летию подарили сертификаты
В Беларуси приняты семь новых строительных норм
По новой программе "Семейный капитал" уже 4969 многодетных семей открыли депозитные счета
Топ-новости
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.