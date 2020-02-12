В Брестской области на одного безработного приходится семь вакансий

12 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на одного безработного в среднем приходится семь вакансий, сообщила сегодня на итоговой коллегии заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Ирина Федчик, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе растет спрос на рабочую силу. Численность безработных снизилась с 2,2 тыс. до 1,4 тыс. В прошлом году наниматели заявили на 23% вакансий больше, чем в 2018-м. На 1 января этого года насчитывалось 10,4 тыс. вакансий. Во всех районах и городах области число вакансий превышало количество состоящих на учете безработных. При этом сохраняется дисбаланс спроса и предложений на рабочую силу по территориальному признаку и профессиям.

Из общего числа заявленных свободных рабочих мест наибольший удельный вес имеют вакансии по рабочим профессиям - 65,1%, или 6,8 тыс. Больше всего нанимателями востребованы водители автомобиля (886 вакансий), врачи (611), медицинские сестры (434), трактористы (416), продавцы (323), швеи (300), повара (186). В последнее время растет потребность в рабочих строительных специальностей - каменщиках (236), штукатурах (122), бетонщиках (106). В сельском хозяйстве есть работа для операторов машинного доения (124), животноводов (118).

Регион выполнил все прогнозные показатели, установленные Советом Министров в области содействия занятости населения. В прошлом году на вновь созданные рабочие места за счет открытия новых предприятий и производств были трудоустроены 6 тыс. 640 человек - задание выполнено на 105,4%. На этот год задание остается прежним: необходимо создать 6,3 тыс. новых рабочих мест. "В соответствии с решением облисполкома мы уже довели поквартальные планы выполнения задания. Хочу напомнить, что с этого года норматив количества граждан, трудоустроенных на вновь созданные рабочие места, является ключевым в оценке эффективности работы руководителей органов власти на местах", - отметила Ирина Федчик.

В 2019 году органы по труду, занятости и социальной защите Брестской области оказали содействие в трудоустройстве 21,1 тыс. человек, в том числе 10 тыс. безработным (63,7% от нуждающихся в трудоустройстве безработных). Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0,4% на начало 2019 года до 0,2% на 1 января 2020-го. Самый высокий уровень безработицы отмечается в Пинске, Малоритском, Ивановском и Дрогичинском районах (0,4%), самый низкий - в Каменецком (0,04%).

В соответствии с постановлением Совета Министров на 2020 год в перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда включены три района Брестской области: Березовский, Ивановский и Лунинецкий. В Ивановском районе был отмечен самый низкий темп роста численности занятых в экономике по итогам 9 месяцев (98%), в Березовском и Лунинецком - высокий процент вынужденной неполной занятости (5,6% и 3,7% соответственно), низкий темп роста численности занятых в экономике, низкое соотношение приема и увольнения работников. В прошлом году к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда относились восемь районов (Барановичский, Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский), в 2018-м - 10 районов.-0-