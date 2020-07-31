В Брестской области на премирование лучших учащихся и педагогов направят Br80 тыс.

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной Совет депутатов принял решение учредить премии учащимся и педагогическим работникам за высокие результаты в учебной и профессиональной деятельности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

Премии лучшим учащимся и педагогам Брестский облисполком учредил еще в 2006 году. Сейчас эти полномочия переданы областному Совету депутатов, который, в соответствии с законодательством, принял новое решение. Документ направлен на юридическую экспертизу в Министерство юстиции.

"Областной Совет депутатов сохранил меры морального и материального поощрения учащихся, педагогических работников и мастеров производственного обучения. Премии для них установлены в тех же размерах, как это предусматривалось решениями облисполкома", - отметили в главном управлении по образованию.

Так, победителям заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и республиканских конкурсов профессионального мастерства, награжденных дипломами I степени, предусмотрены выплаты в размере 12 базовых величин (1 БВ - Br27), II степени - 8 БВ, III степени - 6 БВ. Победители международных олимпиад и международных конкурсов профессионального мастерства, награжденные золотой медалью, получат 25 БВ, серебряной - 15 БВ, бронзовой - 10 БВ.

Учителя и мастера производственного обучения, подготовившие победителей заключительного этапа республиканской олимпиады и республиканских конкурсов профессионального мастерства, получат соответственно 50 БВ, 25 БВ и 15 БВ. Педагогам победителей международных олимпиад и конкурсов профмастерства будут выплачены 100 БВ за золотую медаль воспитанника, 80 БВ - за серебряную и 60 БВ - за бронзовую.

Премия преподавателям выплачивается за подготовку каждого победителя.

В прошлом году премиями были поощрены 68 учащихся школ, лицеев и гимназий области. Такое же количество премий вручили 53 учителям, подготовившим ребят. Общая сумма выплат составила Br69,6 тыс. В 2020 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено выделить Br80 тыс.-0-