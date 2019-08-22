В Брестской области на республиканских трассах будут ежегодно капитально ремонтировать 5-7 мостов

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для приведения мостовых сооружений в надлежащее состояние РУП "Бреставтодор" будет ежегодно в течение ближайших пяти лет выполнять капитальный ремонт на 5-7 мостах и путепроводах, текущий - на 8-10 сооружениях республиканских дорог. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

В области обследованы основные мостовые сооружения. На некоторых из них специалисты выявили снижение грузоподъемности, что потребовало введения ограничений по массе и дистанции при проезде по ним, другие нуждаются в капитальном ремонте. "Шесть объектов включены в сформированный Министерством транспорта и коммуникаций перечень из 32 мостовых сооружений республики, требующих первоочередного ремонта. Один из них - мост через реку Пина в Пинске - находится в стадии реконструкции. Открыть движение по нему планируется до конца года. Нужно серьезно потрудиться, чтобы до конца года его ввести, потому что поздно началось финансирование. Но не вижу проблемы, если открытие состоится не в декабре, а в январе. Понтонный мост обеспечивает проезд транспорта, однако нужно стараться завершить работы быстрее", - подчеркнул Анатолий Лис. По остальным объектам разрабатывается необходимая документация, ремонтные работы планируется выполнить в 2020-2022 годах.

Сеть местных дорог насчитывает 192 моста. В 2018-2019 годах обследованы 85 из них, вердикт о состоянии еще семи специалисты вынесут до конца года. По предварительной оценке, около 10 объектов требуют капитального ремонта. "Сейчас финансируется капремонт одного моста, ведется проектирование еще по двум. В 2020 году будет выполнен ремонт трех мостов", - сказал председатель облисполкома. Среди сооружений, находящихся на балансе ЖКХ, определены четыре наиболее проблемных: мосты в Кобрине и Давид-Городке, путепроводы в Пинске и Барановичах.

В Барановичах работы на путепроводе ведутся за счет субвенций, поступающих из республиканского дорожного фонда, и средств городского бюджета. В этом году планируется закончить первую часть, а в следующем - завершить работы. Также рассматривается вопрос по ремонту за счет субвенций моста в Давид-Городке. "Учитывая, что ремонтные работы весьма дорогостоящие, на уровне правительства решается вопрос о выделении кредита на их проведение", - подытожил Анатолий Лис.-0-