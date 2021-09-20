В Брестской области начнут включать отопление 21 сентября

20 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отопительный сезон в Брестской области начнется 21 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

"Сегодня утром на горрайисполкомы отправлено письмо за подписью заместителя председателя облисполкома Вадима Ольшевского о согласовании начала отопительного периода для объектов социальной сферы. Исходя из условий предлагается на местах принять соответствующие решения", - сказал Сергей Ананьев.

Речь прежде всего об объектах первой группы потребителей - школах, детских садах, больницах, домах престарелых. "Думаю, что с завтрашнего дня в подавляющем большинстве районов начнут подачу тепла в эти заведения. По информации на конец дня, сейчас на местах коммунальщики проводят подготовительные работы", - дополнил представитель областного управления ЖКХ.

По его словам, теплоисточники в регионе готовы к старту отопительного сезона: все котельные получили паспорта готовности. На некоторых объектах осталось решить незначительные вопросы. В соответствии с правилами все работы должны быть завершены до 30 сентября.

Подключение потребителей к теплоисточникам будет проводиться поэтапно. После объектов социальной сферы тепло начнет поступать в жилищный фонд. Но для этого нужно, чтобы среднесуточная температура в течение пяти дней не превышала 8 градусов тепла. В последнюю очередь отопление включат в административных зданиях и промышленных помещениях.-0-