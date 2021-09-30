В Брестской области оборудовали 26 дополнительных пунктов вакцинации против COVID-19

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области оборудовали 26 дополнительных пунктов вакцинации против коронавируса. Такая информация опубликована на официальном сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

"Прививки против коронавирусной инфекции делают во всех городских амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения для взрослых, без предварительной записи. Перед этим обязательно проводится врачебный осмотр. После него специалист принимает решение о вакцинации, - отметили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. - Для повышения доступности вакцинации против COVID-19 в Брестской области функционируют 26 стационарных прививочных пунктов вне организаций здравоохранения".

Например, в Бресте помимо поликлиники прививку можно сделать в отведенные часы в торговых центрах "Варшавский" и "Корона", на рынках "Центральный" и "Лагуна". В Барановичах такой пункт работает в ТЦ "Корона", в Пинске - в магазинах "Алми", "Евроопт", "Евроспар", на рынке, в Кобрине - в торговом центре "Полесье". В Каменце и Ляховичах сделать прививку можно на базе территориальных центров социального обслуживания населения. Дополнительные места для вакцинации отведены также в Березе, Иваново, Пружанах, Столине, Дрогичине, Ивацевичах, Малорите, Ганцевичах, Жабинке и Лунинце. В некоторых районах работают передвижные прививочные пункты.

По данным на 29 сентября, в Брестской области первым компонентом привились 253,6 тыс. человек (19% жителей региона), вторым почти 197,6 тыс. (14,8%). Для вакцинации от коронавируса предлагают "Спутник V" и "Спутник Лайт", китайскую Vero Cell.-0-