В Брестской области отмечают значительное снижение заболеваемости COVID-19

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области отмечается значительное снижение заболеваемости COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский.

"По Брестской области идет значительное снижение заболеваемости. В стационарах находятся до 36% пациентов от пика. В основном люди проходят лечение амбулаторно, то есть эта волна более легкая", - сказал руководитель облздрава.

В областной клинической больнице для пациентов с ковидом развернуто 120 коек - в три раза меньше, чем в предыдущую волну пандемии. Для оказания помощи этим больным задействованы только инфекционный корпус и реанимационное отделение. Все остальные подразделения лечебного учреждения работали и работают в плановом режиме.

"В эту волну дополнительных коек в других отделениях больницы мы не открывали. Потому что, как и во всей Беларуси, так и в области (и это отразилось на нас) основная масса пациентов была амбулаторно-поликлинического уровня. Мы же принимаем только тяжелых пациентов и в состоянии средней степени тяжести", - отметил главный врач клиники Александр Карпицкий.

В стационаре на лечении находятся немногим более 100 человек, причем к выходным предполагается выписать достаточное количество пациентов. "В самый пик пятой волны у нас было развернуто 140 коек, и никогда они не были заняты. Всегда были свободные места. Дополнительно также развернуто 18 реанимационных коек - 6 в инфекционном и 12 в реанимационном отделениях. Надо отметить, что, как правило, они заняты полностью. Большая половина пациентов находится на аппаратах ИВЛ, остальные - на повышенном потреблении кислорода", - сказал Александр Карпицкий.

По его словам, сейчас снова отмечается увеличение количества пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции, в том числе пневмониями. Если на самом пике пятой волны в целом пациентов было больше, но тяжелых в процентном отношении меньше, то на фоне снижения количества заболевших увеличивается среди них доля тяжелых больных.-0-