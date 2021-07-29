29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты почти 13% жителей. Об этом сообщил сегодня на заседании областного исполнительного комитета заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 26 июня первым компонентом вакцины в области привиты 172 тыс. человек - это 12,9% от численности населения. Вторым компонентом - 113,5 тыс., или 8,5%. В том числе привиты 78% медработников, 69,8% работников учреждений соцобслуживания, 43% - в образовательной сфере. Недостаточные темпы вакцинации в Бресте, Брестском, Кобринском районах. Необходимо продолжить предметную работу в трудовых коллективах, особенно с наиболее уязвимыми категориями", - обратил внимание замгубернатора.

По словам первого заместителя начальника главного управления по здравоохранению Андрея Корнелюка, на утро 29 июля ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе соответствует 25% от пиковой нагрузки в период второй волны. Организации здравоохранения располагают необходимой материально-технической базой, лекарственными препаратами, обеспечены средствами индивидуальной защиты. В режиме готовности находится порядка 500 коек. Пациентов госпитализируют в три межрайонных центра - Брест, Барановичи, Пинск.

"Вирус стал тяжелее и агрессивнее. Единственный способ обезопасить население - это создать иммунную прослойку. Иммунитет можно получить двумя способами: переболеть или сделать прививку. Мы уже привили вакциной более 170 тыс. пациентов, и кроме боли в плече, повышения температуры, которая легко сбивается парацетамолом, и общего недомогания не зафиксировано", - отметил специалист.

Одновременно в учреждениях здравоохранения идет процесс поэтапной реконструкции и строительства кислородных станций и установки дополнительных концентраторов кислорода. В Бресте определены три ключевых стационара. В августе будут завершены работы в городской больнице №1 и продолжатся работы в областной клинической больнице. Готовится документация на реконструкцию таких систем в Брестской ЦГБ. В Барановичах работы идут в двух стационарах. В 1-ю городскую больницу газификаторы поставят в сентябре. Ввод объекта во 2-й городской больнице планируется в начале следующего года. Также готовится проектно-сметная документация по увеличению количества кислородных точек в Пинской центральной больнице.-0-