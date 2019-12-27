В Брестской области с аукционов продали 105 объектов недвижимости

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года на аукционах продано 105 объектов недвижимости республиканской и коммунальной собственности, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.

От продажи неиспользуемого государственного имущества в республиканский и местные бюджеты поступит около Br4 млн.

Из последних аукционов результативными оказались торги 17 декабря, когда были проданы три объекта. Так, газонаполнительная станция возле агрогородка Линово в Пружанском районе, которая выставлялась с 50-процентным снижением цены, была продана в два раза дороже. На объект претендовали трое участников. В результате торгов стоимость лота выросла с Br291 тыс. до Br638 тыс. Это больше суммы, которую "Брестоблгаз" выставлял изначально (Br580 тыс.). Новым собственником объекта стал местный предприниматель.

В два раза выросла цена и на здание бытовых помещений Брестского отделения Белорусской железной дороги в Пинске. Объект выставлялся на аукцион впервые. За него боролись два участника торгов. В итоге объект ушел с молотка за Br62 тыс. вместо начальной суммы в Br28,3 тыс. Новый собственник появился и у здания лесопитомника-конторы в Барановичском районе. Объект недвижимости также выставлялся впервые. Его приобрел единственный участник торгов за начальную цену продажи Br3,4 тыс. плюс 5%.

Тематический предновогодний аукцион объединил все не проданные ранее объекты недвижимости различных категорий (бани, сельские клубы, фельдшерско-акушерские пункты, склады и прочее), которые предлагались за одну базовую величину (сейчас она составляет Br25,5). В результате новый собственник появился у здания Лемешевичской средней школы в Пинском районе.

До конца года "Брестоблимущество" проведет аукционы 27 и 30 декабря. Кроме того, для привлечения потенциальных покупателей предлагаются современные формы торгов. Так, сегодня на электронной площадке Белорусской универсальной товарной бирже КУПП "Барановичикоммунтеплосеть" попробует найти покупателя на здание котельной с правом заключения договора аренды земельного участка. Цена объекта - Br28,3 тыс. - снижена на 50%. В свою очередь ЖРЭУ Бреста за Br549,8 тыс. готово расстаться с комплексом капитальных строений с оборудованием на ул. Я.Купалы. Объект выставляется на торги впервые.

По словам собеседника, уже формируются аукционы на январь будущего года. Назначены торги по 16 объектам. В основном они выставляются с очередным снижением цены, большинство - за 20% от их начальной стоимости.-0-