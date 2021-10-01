В Брестской области с конца августа заболеваемость коронавирусом выросла более чем втрое

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области пациентов с коронавирусом принимают больницы в крупных городах и во всех 16 районах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Дмитрий Горегляд.

"В регионе рост заболеваемости коронавирусной инфекцией стал фиксироваться в конце августа. За это время число заболевших увеличилось более чем в три раза. Дельта-штамм активен. Заболевание нередко протекает в тяжелой форме, пациенты нуждаются в больших объемах кислорода, увеличилось число больных в реанимационных отделениях. Ситуация усугубляется и тем, что четвертая волна COVID-19 совпадает по времени с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ", - констатировал Дмитрий Горегляд. Отличие нынешней волны в том, что болеет все больше молодых людей, иногда приходится госпитализировать подростков и детей.

В регионе медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают во всех центральных районных больницах, Брестской городской больнице №1 и ЦГБ, областной клинической больнице. Помимо этого, областные противотуберкулезный и кожно-венерологический диспансеры частично перепрофилированы для реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19.

Специалисты призывают не пренебрегать мерами профилактики коронавируса: носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки антисептиками. "Наиболее действенный способ борьбы с инфекцией - вакцинация. Среди привитых от коронавируса заболеваемость практически не регистрируется. Но даже если происходит заражение после вакцинации, то болезнь протекает в более легкой форме. В основном такие люди лечатся амбулаторно. Вакцинированных пациентов нет среди тех, кто находится в реанимационных отделениях и на аппаратах искусственной вентиляции легких", - рассказал Дмитрий Горегляд.

Замначальника управления подчеркнул, что неважно, производства какой страны вакцина. Главное, что она дает организму дополнительную защиту против тяжелого инфекционного заболевания.

По последним данным, в Брестской области первым компонентом привиты 257,4 тыс. человек (19,2% жителей региона). Оба компонента получили 198,6 тыс. (14,9%). Для вакцинации от коронавируса предлагают "Спутник V", "Спутник Лайт" и китайскую Vero Cell.-0-