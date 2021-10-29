В Брестской области самый низкий среди регионов коэффициент преступности

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за январь - сентябрь зафиксирован самый низкий среди других регионов республики коэффициент преступности. Такая информация была озвучена на итоговом заседании коллегии областной прокуратуры, сообщили БЕЛТА в надзорном ведомстве.

За 9 месяцев в регионе в расчете на 10 тыс. населения совершено 60 преступлений (в среднем по республике 69). В частности, уменьшилось количество хищений путем использования компьютерной техники (-17%), разбоев (-29%), вымогательств (-10%), грабежей (-5%), краж (-1%). Меньше совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения (-3%), несовершеннолетними (-9%), ранее судимыми лицами (-6%).

В то же время общее количество зарегистрированных преступлений выросло на 9% (с 7 397 до 8 089). В результате этих преступлений погибло большее число людей (108 против 89 за аналогичный период 2020 года). Обеспокоенность вызывает увеличение на 30% количества убийств и фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений (на 6%).

Больших усилий правоохранителей требует ситуация по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: число передозировок возросло до 24, из которых 11 привели к летальному исходу.

Актуальность сохраняют вопросы соблюдения законодательства в агропромышленном комплексе. По требованию органов прокуратуры за падеж крупного рогатого скота к материальной ответственности привлечено более 400 человек на общую сумму Br57 тыс.

На коллегии уделили внимание вопросам координации деятельности по профилактике преступлений, их выявляемости и раскрытию. "Работа всех субъектов профилактики должна быть построена на глубоком анализе проблемных вопросов. Сегодня недостаточно выявить негативные тенденции, надо оперативно реагировать на любой противоправный факт. Здесь важен принципиальный подход к контролю за ситуацией", - отметил прокурор Брестской области Виктор Климов.

По итогам заседания выработаны меры, которые призваны повысить эффективность надзора в различных отраслях прокурорской деятельности с учетом конкретных вызовов в сфере защиты государственных интересов, обеспечения реализации прав и свобод граждан.-0-