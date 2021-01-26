В Брестской области самый низкий уровень преступности по стране - УВД

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за 2020 год зарегистрирован самый низкий уровень преступности в республике. Об этом заявили сегодня на итоговой коллегии УВД облисполкома, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Наталья Сахарчук.

За прошлый год в регионе сократилось количество преступлений по линии уголовного розыска. При этом число зарегистрированных убийств, краж, разбоев стало самым низким за последние 5 лет. Несмотря на протестную активность отдельных граждан в поствыборный период правоохранителям удалось сохранить тенденцию снижения количества преступлений в общественных местах.

Меньше в прошлом году совершено преступлений (в том числе тяжких и особо тяжких) в отношении членов семьи и близких родственников. При этом каждое третье убийство, причинение тяжкого телесного повреждения относятся именно к сфере насилия в семье.

В течение пяти последних лет отмечается снижение количества преступлений, совершенных гражданами, имеющими судимость, а также в состоянии алкогольного опьянения и несовершеннолетними. На фоне снижения общей наркопреступности уменьшилось количество передозировок наркотическими средствами, в том числе с летальным исходом. Количество ДТП сократилось на 8%, снижен уровень детского дорожно-транспортного травматизма.

Вместе с тем количество киберпреступлений за последние пять лет увеличилось в регионе почти в три раза (с 897 до 3053). Озабоченность вызывает и рост на 25% преступлений в отношении пожилых людей. Причем половина из них - это хищение денежных средств с банковских карточек. В этой связи профилактика преступности против пожилых граждан станет одной из основных задач милиции Брестской области в текущем году.

В работе коллеги принял участие заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко.-0-