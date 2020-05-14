Наталья Кочанова во время встречи с медицинскими работниками

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области шесть лабораторий проводят тестирование на коронавирус. Об этом сегодня сообщила главный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Ильяшева, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из лабораторий размещается на базе Полесского государственного университета в Пинске. Остальные находятся в Бресте. Тестирование на коронавирус в круглосуточном режиме проводят в областном центре гигиены и эпидемиологии, кожно-венерологическом диспансере. К этой работе также подключилась ветеринарная лаборатория. С 13 мая перечень пополнили станция переливания крови и областная клиническая больница. "Выявляемость среди контактов - 51%. С учетом получения экспресс-тестов мы сможем разгрузить лаборатории", - отметила Елена Ильяшева.

Главврач добавила, что планируется приобретение трех ПЦР-лабораторий для Бреста, Барановичей и Пинска. "Заявку мы уже направили. Помещения под лаборатории есть, нужно купить сам прибор. Запуститься сможем быстро", - сказала она.

В Бресте сегодня с медицинскими работниками пообщалась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. На встрече шла речь об эпидемиологической ситуации в Брестской области. К беседе в онлайн-режиме подключились руководители городских и районных больниц.-0-